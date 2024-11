Reelección de Rosario Piedra: Más allá de la CNDH, lo que dejó ver Morena

Tras una imposición de los senadores de Morena y sus aliados, Rosario Piedra se quedará frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hasta 2029. Es muy difícil encontrar las razones de esta decisión por parte del partido, pues Ibarra es la peor evaluada, presentó una carta de recomendación falsa y tiene pésimos resultados frente a la Comisión.

En el Senado se vio que “alguien tiró línea” a favor de Piedra, pues logró la mayoría calificada con 87 votos, frente a los 36 de Nashieli Ramírez Hernández, la candidata de Claudia Sheinbaum.

Rosario Ibarra fue la peor evaluada en comisiones

La reelecta fue la peor evaluada en comisiones, además presentó una carta falsa de recomendación firmada por el obispo emérito de Saltillo, José Raúl Vera López, quien después se deslindó, además de que ninguna organización no gubernamental le ofreció respaldo.

Por si esto no fuera poco, el proceso para su reelección estuvo marcado por la tensión y la polémica. Los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), sobre todo Ricardo Anaya, exigieron al oficialismo utilizar mamparas para garantizar un voto secreto, pues, aseguró, no todos los morenistas votarían por Piedra si no se supiera su voto.

Pero esto fue rechazado y hasta criticado por Morena y sus aliados. Adán Augusto López y Fernández Noroña aseguraron que querían complicar el proceso. Me uno al cuestionamiento de Anaya: ¿A qué le temía Morena?

Cuando creemos haberlo visto todo, nos vuelven a sorprender. En un acto de total exceso y desmesura, Morena reeligió a Rosario Piedra. pic.twitter.com/p25r3CankI — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) November 13, 2024

Al cuestionar a Sheinbaum sobre la reelección, la mandataria se limitó a decir que había sido una decisión del Senado; sin embargo, es cada vez más notorio el conflicto interno que tiene con el Congreso de su propio partido.

La decisión de mantener a Rosario Piedra expone lo peor a lo que el oficialismo se puede atrever y solo les recuerdo que la elección de jueces, ministros y magistrados ocurrirá en junio de 2025.