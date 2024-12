¡Alerta! Reforma al Infonavit amenaza el patrimonio de 7 millones de mexicanos

La reciente reforma al Infonavit, aprobada en el Senado, ha generado un fuerte descontento entre los trabajadores. Esta modificación permite al gobierno tener un control mayor sobre los ahorros destinados a vivienda, lo que ha llevado a voces críticas a advertir sobre posibles abusos y la falta de transparencia. Los trabajadores exigen que sus recursos sean gestionados de manera responsable y con su consentimiento.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) exploramos las reacciones de los afectados y las implicaciones que podría cambiar el panorama del acceso a vivienda en México.

Reforma al Infonavit: ¿Un asalto a los ahorros de los trabajadores?

La aprobación de la reforma al Instituto del Fondo Nacional de la vivienda del Infonavit ha desatado una ola de críticas y preocupaciones entre la ciudadanía. Juan Zárate, trabajador afectado, expresó: “Eso es un patrimonio de los trabajadores, ya es propiedad de ellos… no pueden tener una discrecionalidad absoluta”.

Esta reforma, que otorga mayor poder al gobierno sobre los recursos privados de los trabajadores, ha sido calificada como un intento por manejar de manera discrecional estos fondos.

Aidé Ozante, otra trabajadora, subrayó la injusticia que representa para las personas mayores que aún no pueden acceder a una vivienda: “Si todavía le van a quitar lo poco que ahorraron, es injusto”. La preocupación principal radica en que el gobierno podría utilizar estos ahorros para construir viviendas sin el consentimiento previo de los trabajadores.

Trabajadores exigen transparencia en reforma al Infonavit

Los trabajadores han pedido que no se incurra en ilegalidades al aplicar medidas sin su consentimiento. Juliet Corral advirtió: “Al momento de que ellos están en el poder no pueden hacer simplemente lo que se les dé la gana porque eso ya sería algo corrupto”. Además, Zárate enfatizó que “el pueblo no votó por esta reforma para que se apropiaran de los dineros de los trabajadores”.

Es crucial que todos los trabajadores se informen sobre esta reforma para decidir correctamente sobre el destino de sus recursos para vivienda. La lucha por la transparencia y el respeto a sus derechos continúa, mientras se espera una revisión más profunda en la Cámara de Diputados en 2025.