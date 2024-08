La reforma al Poder Judicial no ha sido tomada de la mejor manera por la comunidad estudiantil. Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) califican como arbitraria esta reforma judicial.

Los estudiantes aseguran que se trata de un retroceso democrático. En un comunicado, manifestaron su apoyo al paro indefinido de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y afirman que la elección de jueces por voto popular, no garantiza una mejora a la impartición de justicia.

Anuncian marcha contra reforma al Poder Judicial

Algunos estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM se manifestarán en la Ciudad de México este miércoles 28 de agosto en contra de la reforma al Poder Judicial, pues advierten que esta iniciativa representa un retroceso en la independencia judicial y pone en riesgo el Estado de Derecho.

La marcha partirá a las 12:30 horas desde el Águila de la Facultad de Derecho al interior de Ciudad Universitaria hasta la sede del Consejo de la Judicatura Federal en Insurgentes Sur.

“En estos momentos, estamos presenciando un evento histórico para la vida política y jurídica del país. Una intención fundada en la sobrerrepresentación de legisladores, y la arbitraria dictaminación para eliminar nuestros Órganos Constitucionales Autónomos, lo que retrocede todas las conquistas democráticas que hemos logrado construir como sociedad mexicana a lo largo de los años”.

Convocatoria por parte de la Comunidad Estudiantil, Facultad de Derecho - UNAM👇👇👇:https://t.co/Nput1RT1jG pic.twitter.com/cIWOAEEbsJ — L u i s __ F i g u e r o a (@FigueLuiss) August 26, 2024

¿En qué consiste la reforma al Poder Judicial propuesta por AMLO?

La reforma al Poder Judicial fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que jueces y magistrados sean elegidos a través de voto popular, como si se tratase de una elección electoral.

La iniciativa de reforma fue presentada por el Poder Ejecutivo Federal el 5 de febrero pasado para modificar disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Puedes consultar aquí los puntos más importantes de qué es la reforma al Poder Judicial.

¿Qué contempla la Reforma Judicial en México?

Elección popular de jueces y magistrados

Buscar que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular. La elección la organizaría el Instituto Nacional Electoral (INE) . Expertos señalan que esto es inviable por la cantidad de boletas por persona.



Nueva estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La reforma advierte a los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que si no se postulan o no ganan la elección, no recibirán su haber de retiro a menos que renuncien antes, pero los actuales magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) seguirán en sus cargos hasta el 2027.



Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal

Reemplazar el actual Consejo de la Judicatura Federal por un Órgano de Administración Judicial, el cual se encargará de la administración y supervisión del Poder Judicial.

Nuevas reglas procesales

Con nuevas reglas procesales, dicha reforma busca agilizar procesos judiciales, pues los tribunales tendrán un plazo máximo de 6 meses para resolver algunos casos.

Limitación de remuneraciones

La Reforma al Poder Judicial pretende que ningún juez o magistrado reciba un salario superior al del Presidente de la República.