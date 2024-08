“Reforma al Poder Judicial va a pesar de paro”, sentencia Ignacio Mier, coordinador de Morena

Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados , se pronunció sobre la suspensión de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial en rechazo a la reforma que busca elegir jueces, magistrados y ministros por voto ciudadano. Mier Velazco señaló que la reforma se llevará a cabo y que ni el paro ni ninguna otra presión podrá detenerla.

Mier Velazco reconoció el derecho de los trabajadores del Poder Judicial a realizar acciones de protesta, pero enfatizó que no aceptarán presiones. Afirmó que el próximo lunes se aprobará el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, a pesar de las manifestaciones.

“Yo creo que es un derecho que tienen, yo no lo voy a estigmatizar. Creo que tienen ese derecho, pero también creo que finalmente el bien juicio de los juzgadores va a aparecer”, dijo Mier Velazco.

¿Cuándo discutirán la propuesta presidencial para proteger a jueces?

Mier Velazco adelantó que el próximo lunes también se incluirá en el dictamen la propuesta del presidente López Obrador para establecer mecanismos que protejan a los jueces y magistrados que lleven casos en contra de integrantes del crimen organizado.

“A mí se me hace interesante. Lo habíamos escuchado incluso, en varios de los diálogos. No lo advertimos, no quedó incluido en la redacción del dictamen que está circulando, pero precisamente fueron estos 10 días para poder ver con ojos más frescos lo que pueda ser incluido todavía como una reserva”, agregó Mier Velazco.

Mier Velazco niega rechazo a reforma al Poder Judicial

Ignacio Mier aseguró que no todos en el Poder Judicial rechazan la reforma, y afirmó que hay un 40 por ciento de trabajadores con carrera judicial que respalda los cambios propuestos.

Morena mantiene su posición firme de avanzar con la reforma judicial, a pesar de las protestas y la suspensión de labores por parte de trabajadores del Poder Judicial.

La falta de transparencia en la selección causa preocupación

Uno de los aspectos más preocupantes de la propuesta de reforma es que la elección de jueces y magistrados podría basarse en la popularidad en lugar de en credenciales sólidas. Esto plantea un riesgo significativo, ya que la falta de transparencia en el proceso de selección podría llevar a que personas sin la formación necesaria ocupen posiciones clave en el sistema judicial.