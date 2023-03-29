Diputados aplazan discusión de reforma al Tribunal Electoral

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados pospuso la discusión y votación del dictamen de reforma a la Constitución que estaba prevista para este miércoles y con cuál se limitarían las facultades del Tribunal Electoral sobre las decisiones que tomen las Cámaras del Congreso de la Unión. Ante esto, la reunión se reprogramó para el próximo 10 de abril.

La decisión se tomó a petición de diversos grupos parlamentarios a fin de profundizar en el análisis de la reforma propuesta por Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD, tras los desacuerdos que han tenido magistrados y diputados, sobre todo en el proceso de designación de nuevos consejeros del INE.

¿Qué plantea la reforma al Tribunal Electoral?

La propuesta plantea reformar los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución. Entre las modificaciones que los diputados buscan es que las controversias contra las decisiones legislativas tomadas por las cámaras de diputados y senadores sean conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por el Tribunal Electoral.

Aclara también que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la implementación de medidas afirmativas para el acceso de personas vulnerables, garantizar el acceso al goce y ejercicio de derechos político, electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género.

Además, se establecen restricciones a los magistrados para que tampoco tengan injerencia sobre las decisiones de los órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores,

El dictamen también define que el Tribunal Electoral no podrán intervenir en la vida interna y organización de los partidos políticos, el establecimiento de sus normas estatuarias y reglas para renovar sus dirigencias y órganos de dirección, ni en materia de paridad de género en la integración de sus órganos colegiados, entre otras cosas.

A fin de escuchar a las colectivas y garantizar la paridad en todo, se determinó posponer la discusión de la reforma constitucional relativa al Tribunal Electoral. Que quede claro, el #PRD es un partido feminista que defiende los derechos de todas y todos.@ONMPRD @angelicadelap — Luis E. Cházaro (@LuisChazaroMX) March 29, 2023

También se prevé que el Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución, y los principios expresamente establecidos en esta. Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal.

