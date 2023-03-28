Alistan diputados reforma que amarra manos al Tribunal Electoral

Esta listo el proyecto de reforma que líderes políticos consensan para limitar las facultades que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que no intervenga en las decisiones legislativas que tomen de las Cámaras de Diputados y del Senado, esto tras los desacuerdos que han tenido magistrados y diputados sobre todo en el proceso de designación de nuevos consejeros del INE.

De acuerdo al proyecto de dictamen que respaldan diputados de los Grupos Parlamentarios Morena, PAN, PRI, PVEM, PT y PRD, consideran viable la reforma ya “que la adopción de disposiciones por parte de los órganos electorales que rebasan la esfera de sus competencias y suponen invasión de las competencias propias del Poder Legislativo altera el principio de división de Ploderes, y por lo tanto del Estado de Derecho”.

¿En qué consiste la iniciativa para que el Tribunal Electoral no intervenga?

Entre los cambios propuestos a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución destacan:

Que las controversias que se deriven de decisiones adoptadas por las Cámaras del Congreso de la Unión en ejercicio de sus facultades exclusivas, o aquellas que adopten sus órganos de gobierno con relación a sus regímenes interiores, sean conocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en lugar de ser del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuya competencia, por su naturaleza, se debe orientar a dirimir controversias que surjan en materia electoral”

En materia electoral, las determinaciones que se adopten con relación a la implementación de acciones afirmativas tendrán el carácter de modificaciones legales fundamentales, y se sujetarán al límite del tenor literal de la ley y de la Constitución. Lo anterior para efecto de salvaguardar el principio de reserva de ley.

También se prevé que el Tribunal Electoral dictará sus resoluciones conforme al límite del tenor literal de la ley y esta Constitución, y los principios expresamente establecidos en ésta. Los actos y demás determinaciones de las Cámaras en ejercicio de sus facultades exclusivas, las decisiones de sus órganos de gobierno y las que correspondan a sus regímenes interiores, quedan excluidas de la jurisdicción del Tribunal.

Reforma para quitar atribuciones al Tribunal Electoral será analizada en comisiones

La mayoría de los grupos parlamentarios también establecen que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que conocer de las controversias que se susciten con relación a los regímenes internos de las Cámaras del Congreso de la Unión y las decisiones de sus órganos de gobierno.

Se propone señalar en el texto constitucional que corresponda a los partidos políticos que, en ejercicio de su auto determinación y auto organización, el establecimiento en sus normas estatuarias de las reglas para la renovación de sus dirigencias, y la garantía de la paridad de género en la integración de sus órganos colegiados y se impide que sean los órganos electorales los que, más allá de sus facultades, dicten a los partidos políticos la forma en que llevan a cabo la renovación de sus órganos de dirección.

Establece como facultad exclusiva del Congreso de la Unión, la implementación de medidas afirmativas para el acceso de personas pertenecientes a grupos en especial desventaja para garantizarles el acceso al goce y ejercicio de derechos político electorales, y para el cumplimiento del principio de paridad de género.

La reforma se tendrá que analizar en la comisión de Puntos Constitucionales próximamente.

