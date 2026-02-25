Fractura en la 4T: Aliados en conflicto con la reforma electoral de Morena

La reforma electoral que llegó sin acuerdos entre Morena y sus aliados ha desembocado en un c onflicto más en la llamada 4T.

Conflicto por la Reforma Electoral

El senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, dejó claro que no respaldará la polémica de la reforma en los términos en los que fue presentada desde la presidencia de la república.

“Si la reforma viene en los términos, porque no la hemos recibido, dicen que la vamos a recibir el día lunes, viene en los términos como lo anunció hoy la señora presidenta, mi voto, como el de varios del Partido Verde, va a ser en contra”, dijo Luis Armando Melgar, senador PVEM.

Son varios puntos en los que no están de acuerdo; asegura que cuenta con los votos para frenar la propuesta.

“En cuanto a plurinominales, no vamos a acompañarlo; en cuanto a quitarle autonomía al INE en lo que sea, no vamos a acompañar. Lo que signifique debilitar la democracia en México es algo en lo cual, en lo personal, voy a votar en contra y estoy seguro de que varios compañeros míos del Verde harán lo mismo. Pues yo le puedo garantizar que los suficientes para que no pase”, mencionó Luis Armando Melgar, senador PVEM.

En la bancada del PT también hay inconformidad por el contenido de la reforma; la senadora Yeidckol Polevnsky asegura que es intransitable.

“Es que no es viable, no es viable, o sea, eso lo puede ver cualquiera; imagínate que te digan: oiga, es que el candidato de mayoría va a hacer campaña en un distrito, pero el pluri lo va a hacer en 40 distritos y sin dinero, pues quién va a apoyar eso. Se tienen que hacer ajustes, seguro que sí, yo creo que se tiene que hacer ajustes”, dijo Yeidckol Polevnsky, senadora del PT.

Pide también que haya equidad en la distribución de los recursos y que se ponga un freno al dinero ilícito para las campañas.

“En el tema de los recortes, se tiene que buscar algo que sea más equitativo porque aporta más el que más tiene, tiene que ser mucho más equitativa, más justa, la forma de distribuir los recursos; es algo que está en la Constitución, pero tiene que haber recursos para evitar que haya recursos de otros lados”, mencionó Yeidckol Polevnsky senadora del PT.

Buscan un respaldo a la Reforma Electoral

Para el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, el único camino es respaldar la reforma, aunque deje mal parados a sus aliados del PT y el Verde.

“Y confío en que el PT y el Verde reflexionen con seriedad y madurez y decidan lo que le conviene al país. Morena va a respaldar unánimemente esta iniciativa”, dijo Ricardo Monreal, coordinador, Diputados Morena.

Y desde el Senado le respondieron: “Considero que es un retroceso democrático; en lo personal considero que eso no abona para la democracia. Si Morena ganó la elección del 2018 con estas reglas si ganó la elección del 2024 con estas reglas, sigo sin entender cuál es la mejora o cuál es el propósito de querer cambiar las reglas del acceso al poder”, dijo Luis Armando Melgar, senador PVEM.