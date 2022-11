Es un hecho que bloque conservador impedirá Reforma Electoral: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ya dio por hecho que la Reforma Electoral no pasará en la Cámara de Diputados, pues acusó al bloque conservador de anunciar su voto en contra, por lo que ya alista la reforma secundaria.

En la mañanera de hoy, López Obrador acusó a la oposición de ponerse de acuerdo para no aprobar la Reforma Electoral e ironizó sobre lo que votar en contra, como la reducción de diputados plurinominales.

#EnLaMañanera | Aunque el debate en el pleno de la Reforma Electoral se aplazó hasta el 6 de diciembre, el presidente @lopezobrador_ insistió en que va por cambios a leyes secundarias de comicios. pic.twitter.com/0gP92Qdn3P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

Esta mañana, los diputados de Morena, además del PT y el PVEM, acordaron posponer la discusión del dictamen de la Reforma Electoral para el 6 de diciembre, con la intención de que se hiciera un profundo análisis, al respecto, AMLO dijo que de todas formas enviará la ley secundaria con la que busca combatir la compra de votos y la reducción de presupuesto destinado al rubro electoral.

“El bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, quieren que sigan a los partidos nombrándolos, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía conservadora, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo, eso es lo que ya resolvieron: el INE no se toca”, reclamó el mandatario.

AMLO alista ya ley secundaria de Reforma Electoral

El Presidente dijo que la iniciativa que enviará no pretende violar la Constitución, pero sí combata la compra de votos.

“Lo que vamos a proponer es una Reforma Electoral que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar los principios establecidos en la propia Constitución… Sí vamos a enviar esa iniciativa para que se discuta, analice y en su caso se apruebe”, anunció.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ definió la esencia de lo que será su nueva iniciativa para cambiar leyes reglamentarias que rigen comicios pic.twitter.com/Dts5G3WNM8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 29, 2022

AMLO en tono irónico dio varios aplausos a los legisladores de la oposición por ir, dijo, en contra de la voluntad del pueblo.

“Aplauso para el bloque conservador, aplauso que no se le puede quitar dinero a los partidos, viene el aplauso más fuerte; van a votar en contra de lo que quiere la mayoría del pueblo, porque no son representantes populares”, dijo el Presidente.