Reforma electoral y marcha a favor del INE confronta a diputados

Ciudad de México. La marcha del domingo en defensa del INE y la reforma electoral confronto a diputados en su sesión de este martes.

Era un pleito anunciado entre Morena, sus aliados y la oposición, y así fue.

Gerardo Fernández Noroña, del PT, arremetió: “eran zombies políticos, salidos de la tumba, soltando pedazos de putrefacción durante su caminata perdida en la búsqueda de los tesoros que no tendrán nunca más, los tesoros de la nación. Políticamente, ustedes no representan más que a los que los acompañaron el domingo, efectivamente”.

Y desde el PRD, la diputada Elizabeth Pérez reviró, “si efectivamente estuviéramos derrotados, hoy no hubiéramos tenido agenda política con el tema de la marcha. ¡Aquí se ve cuánto les do…lió! ¡Y no, no somos iguales! “.

“Saben para que fue la marcha para ponerles candidato al PAN, PRD y al PRI y ese es Claudio X Jr, que aquí lo dice en su tuit, ¿qué sigue?, léanlo porque su patrón ya les dijo por dónde, que el INE no se toca, claro que hay que tocarlo y hay que ajustarlo“.

En respuesta, el coordinador del PRD, Luis E. Chazaro, acotó: “nosotros no tenemos patrón, Claudio X González no es nuestro patrón, ustedes sí, el presidente y no este presidente, el presidente en turno cada sexenio”.

Fue un debate adelantado de una reforma electoral.

Por el PRI, el diputado Marco Antonio Mendoza, advirtió: “que se escuche fuerte y claro: el PRI votará en contra de toda iniciativa que busque debilitar a la democracia. El PRI no cederá a presiones. El PRI no cederá ante acuerdos en lo oscurito. El PRI jamás negociará para debilitar a la democracia.

Y el PAN revivió el grito: “el no se toca, el INE no se toca”

“Como no pasará la reforma Constitucional, amenazan desde Palacio con hacer una reforma legal que desde ahí trastoque la Constitución. No pasarán”, sentenció en tribuna el panista Jorge Arturo Espadas.

Y desde Morena, Sergio Gutiérrez, amenazó, “faltan 140 días para que se vayan Lorenzo y Ciro, 140 días. Nunca han tenido ética ni sensibilidad para entender que la gente demanda un ejercicio público no de lujos, no de derroche, no de viajes al extranjero. Lorenzo y Ciro les pusieron un anzuelo, ustedes lo mordieron y ahora son sus rehenes, con ustedes o sin ustedes vamos a tener reforma electoral”.