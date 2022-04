Mexicanos han esperado Reforma Electoral desde hace tiempo: Ebrard

El canciller Marcelo Ebrard aseguró que la Reforma Electoral recién anunciada, es una iniciativa que muchos mexicanos y mexicanas han venido esperando desde hace mucho tiempo.

En entrevista, Marcelo Ebrard explicó algunas de las ventajas que tendrá la Reforma Electoral en el sistema político de México.

“Primero que pueda ser muy fácil las consultas directas, que el ejercicio de la democracia no sea tan complejo como fue ahora, con todo un debate con el INE ¿no? Entonces ahora va a ser mucho más sencillo; reducir el costo de toda la operación o representación política, se habla de un ahorro quizá de 24 mil millones para el futuro puede ser que sea mayor; no hay necesidad de tener 32 inscripciones electorales, se va a ser una sola”, explicó.

La reforma política propuesta por el Presidente López Obrador reduce de 500 a 300 la diputación y establece elección directa por la ciudadanía del presidente y consejeros electorales. Significaría un ahorro de 24 mil millones de pesos y ensanchar la democracia directa. Bien!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 28, 2022

Marcelo Ebrard también dijo que otra de las ventajas para los mexicanos con la Reforma Electoral es que las personas serán quienes elijan a las autoridades electorales.

“Que no sea un acuerdo entre los partidos, que el pueblo lo elija, igual que, si elegimos al Presidente, ¿por qué no podemos elegir a quien presida el órgano electoral? Y que sean ciudadanos, no los partidos, ¿verdad? Y también tiene, otra cosa que me parece muy importante a favor, es, se propone una exactitud en la representación entre el voto, número de votos que cada partido obtiene y el número de diputados que va a tener, que ahora ya serán 300.

Igual, el Senado se reduce porque ya ha ido creciendo, entonces el voto cuenta igual porque hoy no cuenta igual por el sistema que tenemos que es muy complicado, el voto cuenta diferente”.

El canciller Ebrard advirtió que lo que propone el Presidente es que cada voto tenga exactamente el mismo peso.

“Si un partido saca 7%, tiene 7% de los diputados; si un partido tiene 30, tiene 30; nada más lo que le dio el pueblo.

Y esas ideas llevan años de lucha que se han venido planteando, entonces creo que debemos estar como ciudadanos, independientemente de que yo soy parte del gobierno, muy contentos de que el presidente haya presentado esta iniciativa y que ahora se tenga que debatir en las cámaras”

Ebrard prevé discusión interesante de Reforma Electoral

Al ser cuestionado sobre la forma de actuar del actual consejo electoral del INE mencionó que más que ver el pasado es necesario ver hacia el futuro.





“Yo diría: si elegimos al presidente del órgano, del instituto, y a las y los consejeros, en esa medida estoy seguro que tendremos un futuro mucho mejor del que tenemos hoy donde hay todavía controversias que no deberían de ser.

La dificultad que tuvo la revocación de mandato pues no debería ser, etcétera; pero el futuro puede ser promisorio, y ahí está la iniciativa, además el presidente la prometió, él cumple lo que ofrece, ahí está, eso es lo que él dijo en campaña”

El diplomático mexicano advirtió que todas las iniciativas, como la Reforma Electoral , tienen viabilidad.

“Todas las iniciativas tienen viabilidad, dependen de la voluntad, hay que analizar la propuesta en sus méritos y no solo por cálculo político porque creo que sería un error desechar la propuesta solamente porque viene del presidente de la República.

El presidente lo que está haciendo es reflejar en esa iniciativa lo que el pueblo ha pedido en los últimos, que yo recuerde, 30 años”.

Y mencionó que si alguien quiere votar en contra, tiene todo el derecho, pero va a ser muy difícil argumentar el voto en contra de todo.

“De toda esta iniciativa, porque esta iniciativa la propone el presidente López Obrador, bueno, pues entonces que no representamos, ¿o qué no los representantes populares representan a toda la nación?

Entonces yo creo que vamos a ver, pero yo creo que vamos a tener una discusión muy interesante”, previó el canciller.

Ebrard estará en llamada entre AMLO y Biden

En Toluca, el canciller Ebrard adelantó que la tarde de este jueves viajará a Cancún en donde se realizará la llamada telefónica entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente norteamericano Joe Biden .

“La llamada es mañana, allá en Cancún, me voy al ratito a Cancún para acompañar al Presidente en la llamada y bueno ya dinos, más o menos los temas que esperamos conversar. No estoy seguro si va a ser por Zoom o por teléfono, estábamos en esa negociación todavía, pero e n todo caso va a ser una llamada como si fuese un encuentro”.