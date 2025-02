Reforma judicial en México: ¿Un peligroso juego con fuego que amenaza al T-MEC?

La reforma judicial no solo ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico mexicano, sino que amenaza con convertirse en una bomba de tiempo para la estabilidad económica del país.

Con cambios radicales que ponen en jaque la independencia judicial y la certeza jurídica, la reforma podría torpedear las relaciones comerciales con Estados Unidos y poner en riesgo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Fuerza Informativa Azteca se contactó con especialistas internacionales en el tema y sus diagnósticos no son alentadores.

¿Democratización o debilitamiento del Poder Judicial?

Bajo la bandera de la democratización, la reforma judicial impulsa medidas controvertidas como la elección popular de jueces y la reducción del número de ministros de la Suprema Corte.

Sin embargo, expertos argumentan que estas medidas abren la puerta a la politización de la justicia y la erosión de la división de poderes, pilares fundamentales de un Estado de derecho.

La elección popular de jueces, lejos de garantizar una mayor transparencia, podría convertir a los magistrados en rehenes de intereses políticos y grupos de presión, socavando su imparcialidad y afectando la confianza en el sistema judicial.

Un T-MEC bajo amenaza

La incertidumbre generada por la reforma judicial ha despertado serias preocupaciones en el ámbito del T-MEC.

El tratado, pilar fundamental del comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, establece cláusulas específicas sobre la importancia de un sistema judicial independiente y transparente.

La posibilidad de que la reforma mexicana vulnere estos principios ha generado inquietud en Estados Unidos, que ya ha expresado su malestar y ha demandado aclaraciones al gobierno mexicano.

Fuerza Informativa Azteca entrevistó Almudena Arpón de Mendívil presidenta de la International Bar Association, el mayor organismo de abogados del mundo:

“Yo creo que sin duda, sin duda, si estás negociando con un país que no te asegura la independencia y la eficacia de su sistema judicial, tienes que poner un punto de interrogación porque no sabes si los compromisos que estás adoptando con ese país, en caso de que se produzca algún incumplimiento, se puede dar lugar a una compensación a un resarcimiento económico o se pueden tomar medidas para obligar a que se cumplan con los compromisos previstos”, enfatizó Arpón desde Madrid, España.

“Incluso aunque se fuera a sistemas arbitrales, es decir, sacar la solución de los conflictos del sistema judicial a sistemas alternativos de resolución de conflictos. Al final hay un elemento que es la ejecución de la resolución que adopte un tribunal arbitral que tiene que tener efectos en el territorio mexicano. Y para eso hace falta un juez, una autoridad mexicana”, dijo Arpón.

“Tendrán un elemento de preocupación”

"Creo que si sigue adelante esta reforma tal y como está planteada, los socios de México en los acuerdos de libre comercio pueden tener y tendrán un elemento de preocupación y que tendrán que negociar, seriamente para obtener garantías. Yo no sé cuáles. ¿Cuáles podrán obtener?”, puso en duda la autoridad de la International Bar Association.

Fuerza Informativa Azteca también converso desde Washington D.C. con Mario Torrico, especialista en temas comerciales internaciones de la firma de abogados Arentfox en Estados Unidos:

“En cuanto a la reforma judicial mexicana, el acuerdo contempla que cada país tiene que tener independencia jurídica. Entonces, si Estados Unidos cree que las cortes mexicanas no tienen independencia, eso puede ser que esté violando el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, de acuerdo a reportes que tenemos, la administración de Trump puede utilizar eso como un punto de negociación y decir no estamos contentos México con la reforma judicial, por tanto, queremos que cambies estas reglas que pueden impactar como productos sean calificados bajo el acuerdo”, dijo el experto.

¿México jugando con fuego?

La incertidumbre jurídica y la percepción de un debilitamiento del Estado de derecho podrían tener consecuencias devastadoras para la economía mexicana, ahuyentando la inversión extranjera y frenando el crecimiento económico.

¿Esto cómo impacta en el ámbito empresarial? consultamos a la presidenta de la International Bar Association:

“Bien, yo creo que esto puede ralentizar la expansión empresarial en México, bien por capital propio, bien por capital ajeno en primer lugar. Y luego creo que también la propia operativa empresarial y de los trabajadores dentro de las empresas se verá afectada, porque si pensamos en un conflicto entre trabajador y empresa. Si no hay una solución pactada y hay que acudir a tribunales en el orden laboral o administrativo, ¿qué garantía hay? ¿Qué garantía hay de que se van a obtener resoluciones? primero; a tiempo, segundo; correctas, tercero; independientes”, dijo Almudena Arpón.

El espejo de Bolivia: ¿Un fracaso anunciado?

La experiencia de Bolivia con la elección popular de jueces, implementada en 2011, ofrece un espejo poco alentador para México.

Lejos de fortalecer la independencia judicial, el sistema boliviano ha sido plagado por la politización, la corrupción y la falta de confianza ciudadana.

Las elecciones judiciales en Bolivia han estado marcadas por la baja participación electoral, la falta de información sobre los candidatos y la influencia de los partidos políticos en el proceso.

El resultado ha sido un Poder Judicial debilitado y una profunda crisis de legitimidad.

¿Acaso México está condenado a repetir los errores de Bolivia? La insistencia en implementar un modelo que ha demostrado su fracaso en otros países plantea serias dudas sobre la verdadera intención de la reforma judicial mexicana.

¿Se trata de un genuino intento de fortalecer la democracia o de una estrategia para controlar el Poder Judicial y consolidar el poder político?

Impacto en el T-MEC y la inversión extranjera

La reforma judicial, aprobada de manera acelerada y sin un amplio consenso, ha dejado un sabor amargo en diversos sectores de la sociedad mexicana.

La falta de transparencia y la ausencia de un debate profundo sobre las implicaciones de la reforma han generado desconfianza y temor sobre el futuro del país.

“Son escenarios que pueden pasar en esta revisión del acuerdo y ahora otro punto importante es cómo entran las partes a la revisión. México, por ejemplo, puede entrar pensando que va a haber una revisión, pero de acuerdo a reportes que tenemos, el presidente Trump no quiere revisar lo que él quiere renegociar. Entonces eso es una postura muy diferente hacia una revisión del tratado porque cuando se renegocia algo, se abre la puerta de que Estados Unidos podría decir que no está de acuerdo y retractarse del acuerdo, no completamente”, dijo a FIA el abogado Mario Torrico desde Washington D.C.

Es evidente que la reforma judicial no sólo ha puesto en peligro la integridad de la justicia en México, también podría crear una parálisis política como ocurrió en Bolivia.

Ahora amenaza con las certidumbre de las inversiones nacionales y extranjeras y podría abrir aún más la brecha diplomática entre México y Estados Unidos.

No queda duda, con la reforma judicial, estamos jugando con fuego.