Reforma y otras vialidades de CDMX cerrarán este 28 de marzo; horario y tramos afectados por el Paseo Nocturno

La Ciudad de México se prepara para recibir una de las veladas más esperadas por ciclistas y peatones, el Paseo Nocturno en Bici. La Secretaría de Movilidad (Semovi) ha lanzado la convocatoria para el segundo paseo nocturno de este 2026, una edición especial que rinde homenaje al inicio de la primavera.

El evento promete transformar el asfalto en un espacio de convivencia donde el aroma de la estación y la iluminación de los monumentos serán los protagonistas de una jornada que busca incentivar el uso de transportes no contaminantes.

¿Qué calles cerrarán por el Paseo Nocturno de Primavera?

Para garantizar la seguridad de los miles de asistentes que se esperan, el Gobierno de la CDMX implementará cierres totales a la circulación vehicular en arterias clave de la metrópoli.

¡Paseo Nocturno de primavera en la Ciudad de México!🚲🌸🌙✨



22 km de música y buena vibra por el corazón de la capital

Lleva tu bici en Metro, Metrobús y Tren Ligero a partir de las 17:00 h; en Cablebús ¡todo el día!



↗️Si vas con peques o mascotas, usa el carril derecho. pic.twitter.com/6lskZYhpgU — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) March 26, 2026

El circuito, que consta de una extensión de 22 kilómetros, provocará cortes en el Paseo de la Reforma, así como en diversas vialidades que conectan con el Bosque de Chapultepec y el Centro Histórico.

La ruta oficial establece como punto de partida la Fuente de Petróleos, avanzando por la emblemática avenida de los monumentos hasta alcanzar el primer cuadro de la ciudad, con puntos de llegada en la Plaza Tlaxcoaque y el Zócalo capitalino.

Es importante que los automovilistas busquen alternativas viales, ya que estos tramos estarán reservados exclusivamente para quienes se desplacen en bicicleta, patines, patineta o simplemente decidan caminar por la zona.

¿A qué hora inicia el Paseo Nocturno en bici?

La actividad comenzará formalmente a las 19:00 horas de este sábado 28 de marzo. A partir de ese momento, la Red de Movilidad Integrada activará protocolos especiales para facilitar el arribo de los participantes. Por ejemplo, el ingreso con bicicletas al Metro, Metrobús y Tren Ligero estará permitido desde las 17:00 horas, mientras que en el Cablebús el acceso será libre durante todo el día.

¡Comienza tu domingo en bici y descubre la Ciudad de México en esta gran ruta de 61 kilómetros! 🚴🏽 🚴🏽‍♀️☀️



Elige el paseo #MuéveteEnBici para explorar la ciudad y descubrir próximos sitios a visitar.



¡Vive la ciudad en movimiento hasta las 14:00 hrs!



🗓️ Domingo 18 de enero pic.twitter.com/ywtTtlzqor — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) January 18, 2026

El cierre del evento está programado para las 23:00 horas. No obstante, para quienes no cuenten con equipo propio, el Instituto de la Juventud ofrecerá un servicio de préstamo gratuito de bicicletas en un horario de 19:00 a 22:00 horas, teniendo como único requisito la presentación de una identificación oficial.

Además, el ambiente será amenizado por agrupaciones musicales que se instalarán en la Glorieta del Ahuehuete, convirtiendo el trayecto en un festival cultural rodante.

¿Habrá paseo dominical el 29 de marzo?

Una de las dudas más frecuentes entre los usuarios es si la celebración nocturna sustituye a las actividades del día siguiente. Las autoridades han aclarado que el Paseo Nocturno de Primavera es un evento extraordinario y nocturno, por lo que no interfiere con la logística de otros programas recreativos.

De esta manera, la ciudad mantendrá su ritmo habitual de fin de semana, permitiendo que la población disfrute de la infraestructura ciclista bajo las estrellas el sábado y continúe con sus rutinas de esparcimiento el domingo.

Aquí tienes una guía rápida de seguridad para que tu rodada este sábado sea no solo divertida, sino completamente segura:

Equipo esencial para rodar de noche

Para participar en el Paseo Nocturno de Primavera, la visibilidad es tu mejor aliada. Al transitar por tramos que conectan desde la Fuente de Petróleos hasta el Zócalo, es vital que otros ciclistas y peatones puedan identificarte a distancia.