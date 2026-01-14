Refugio Franciscano asegura que no habrá desarrollo inmobiliario en Cuajimalpa

Tras una semana de tensión derivada del operativo policial y el aseguramiento masivo de animales en Cuajimalpa , la asociación civil Refugio Franciscano informó que alcanzó los primeros acuerdos con el Gobierno de la Ciudad de México. El punto más relevante para la defensa del territorio es la garantía oficial de que no se permitirá ningún desarrollo inmobiliario en el predio que han ocupado por casi 50 años.

A través de un comunicado emitido este 14 de enero de 2026, la organización detalló los resultados de una mesa de diálogo con el Secretario de Gobierno, César Cravioto, y titulares de dependencias ambientales como SEDEMA, AGATAN y PAOT.

En dicha reunión, se reafirmó el compromiso de que, durante el actual sexenio, no se expedirán licencias de construcción ni se permitirá el cambio de uso de suelo en el terreno legado por Don Antonio Haghenbeck para el cuidado animal.

Refugio Franciscano revisará a los "Franciscanitos" desalojados de Cuajimalpa

Uno de los temas que más inquietud generó entre activistas fue el destino y salud de los 936 animales que, según cifras oficiales, fueron sacados del refugio bajo el argumento de hacinamiento y maltrato.

Avances de la reunión con el Gobierno de la Ciudad de México pic.twitter.com/mvxjC9EN9P — REFUGIO FRANCISCANO AC (@Ref_Franciscano) January 14, 2026

Como "prioridad inmediata", se acordó la fiscalización directa por parte de los integrantes del Refugio Franciscano. A partir de este miércoles 14 de enero, tendrán acceso a las sedes donde fueron trasladados los ejemplares: la Reserva Ajusco, el Deportivo Hermanos Galeana (donde se ubica la estancia temporal de la UTOPÍA en Gustavo A. Madero) y las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal.

El objetivo de estas visitas es realizar un censo directo y in situ para verificar el estado de salud y bienestar de cada animal, reportando los hallazgos con transparencia.

No habrá cárcel para los activistas

Otro de los puntos neurálgicos de la negociación fue el ámbito legal. La asociación civil comunicó que recibieron el compromiso explícito de que no habrá una política de criminalización en su contra.

Aunque las carpetas de investigación seguirán su curso legal —recordando que el gobierno capitalino denunció presunto maltrato animal—, se garantizó que el ejercicio de rescatar vidas no derivará en la privación de la libertad de los integrantes del refugio.

El conflicto de fondo: El proyecto inmobiliario y disputa del predio

El Refugio Franciscano reiteró que no dejarán de luchar por la defensa del legado de Don Antonio Haghenbeck, quien en 1977 destinó el predio para que los animales maltratos encontraran paz.

La organización sostiene que el conflicto tiene raíz en una disputa civil con la Fundación Antonio Haghenbeck, la cual tomó control del terreno el pasado 12 de diciembre de 2025 tras una resolución judicial, y que el gobierno ha señalado como un "asunto entre particulares".

Finalmente, se acordó la instalación de mesas de trabajo permanentes a partir del 19 de enero para coordinar acciones entre la comunidad animalista y las autoridades, así como para participar en la conformación de una nueva normatividad de bienestar animal para la capital.

