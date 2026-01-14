¿A qué acuerdo llegó el Refugio Franciscano con el gobierno de CDMX tras perros rescatados?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) permitirá al personal del Refugio Franciscano ingresar a los tres albergues donde se encuentran los 858 perros asegurados del predio de la carretera México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, durante el operativo del 7 de enero de 2026.

El anuncio fue hecho por la directora del refugio, Gina Rivara, al salir de una reunión con autoridades capitalinas este martes 13 de enero de 2026. El ingreso a los tres albergues será a partir de mañana.

PRIMER AVANCE

Gobierno de CDMX señala maltrato animal en especies rescatadas

El gobierno de la CDMX informó que se rescataron 936 animales, “la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas”.

En relación con el Refugio Franciscano, se informa que se realizó el rescate de 936 animales, la mayoría con huellas de maltrato y en condiciones de salud delicadas. A todos ellos se les ha brindado atención médica y varios permanecen hospitalizados.

El Gobierno de la Ciudad de…

Actualmente, se cuenta con 858 perros bajo resguardo. De ellos, 304 se encuentran en el refugio Ajusco, 371 están a cargo de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 permanecen en una estancia transitoria temporal ubicada en la UTOPÍA, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La titular de @SEDEMA_CDMX, @Jualicra, informó que actualmente se cuenta con 858 perros bajo resguardo. 🐶🐾 De ellos, 304 se encuentran en el refugio Ajusco, 371 están a cargo de la Brigada de Vigilancia Animal y 183 permanecen en una estancia transitoria temporal ubicada en la…

¿Qué pasó en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa?

La mañana del 7 de enero, policías realizaron un operativo para resguardar a más de 900 animales del Refugio Franciscano, ubicado en la carretera México Toluca, alcaldía Cuajimalpa.

La Fundación Antonio Haghenbeck, el 12 de diciembre de 2025, propietaria del terreno, tomó el control en cumplimiento a una resolución emitida por una jueza.

Rescatistas y la fundación denunciaron que lo animales que se encontraban en el predio vivían en mal estado y con señas de maltrato.

A finales de diciembre, un tribunal de la CDMX ordenó la devolución del predio al Refugio Franciscano por presuntas irregularidades durante su desalojo, pero la Fundación Antonio Haghenbeck continuó demandando el maltrato animal dentro del albergue.

En conferencia de prensa encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, se informó una situación de maltrato animal , problemas de salud y hacinamiento en el refugio.

Pero la mandataria reiteró que su administración no intervendrá en la disputa jurídica por la propiedad del predio (litigio entre particulares y la Fundación Haghenbeck), sin embargo, enfatizó que la intervención era urgente para salvaguardar la vida de los ejemplares.

“Derivado de una orden judicial, el día de hoy el Gobierno de la Ciudad ha decidido rescatar a todos los animales que se encuentran en este refugio para ser trasladados a un lugar seguro donde se garantice en todo momento su cuidado, protección, alimento y bienestar”, dijo Clara Brugada.

¿Dónde están los animales rescatados del Refugio Franciscano en Cuajimalpa?

Trabajadores del refugio intentaron evitar el operativo, lo que provocó un momento de tensión y finalmente, los animales fueron asegurados.

Luego del operativo, los animales fueron llevados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal, en la alcaldía Xochimilco, donde hasta ayer se tenía el registro de 371 animales resguardados ahí.

🐩Derivado del rescate de animales en el Refugio Franciscano ubicado en la alcaldía @cuajimalpa_gob, la Brigada de Vigilancia Animal de la @SSC_CDMX en este momento resguarda a 371 animales, para ello, gracias a la coordinación con @SEDEMA_CDMX y @SOBSECDMX, la #BVA cuenta con 90…

Otros fueron llevados al Hospital Veterinario de la Ciudad de México, en la alcaldía Iztapalapa, y otros al albergue canino de la Secretaría del Medio Ambiente en el Ajusco, donde llevaron a 304 perros.

#AlMomento I 304 perros del Refugio Franciscano de #Cuajimalpa fueron trasladados al #Ajusco



Las mascotas llegaron a la Reserva para la Protección de la Fauna Silvestre, Doméstica y del #MedioAmbiente



Vía @aztekrodrigo

Activistas y defensores de los derechos de los animales exigieron información sobre el estado de salud y destino de los perros y gatos que estaban en el refugio.

Hoy se informó que los 183 perritos rescatados del Refugio Franciscano se encuentran en resguardo temporal en la UTOPÍA de la alcaldía Gustavo A. Madero.

“El conflicto entre el Refugio Franciscano y una fundación es un asunto entre particulares, por lo que respetaremos las resoluciones judiciales y nos enfocaremos en garantizar el bienestar animal.

“Desde el 12 de diciembre, autoridades capitalinas iniciaron investigaciones por posibles casos de maltrato y se mantiene diálogo con las partes involucradas para priorizar la protección de los animales que ya fueron rescatados por el Gobierno de la Ciudad”, informaron las autoridades ayer.