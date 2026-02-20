¡Que no se te pase! Así es el registro para la convocatoria de bachillerato UAEMéx 2026

El registro para el bachillerato UAEMéx 2026 ya se realiza en línea y es obligatorio completarlo según la letra inicial de tu CURP en el portal oficial de nuevo ingreso.

Si vas a participar en el bachillerato UAEMéx 2026, debes hacer tu registro por internet, subir documentos digitales y pagar 702 pesos por el examen antes de que venza tu fecha asignada.

¿Quién puede hacer el registro para el bachillerato UAEMéx 2026?

Este registro para el bachillerato UAEMéx 2026 aplica tanto para modalidad presencial (mixta) como para preparatoria digital. El proceso incluye preinscripción, descarga de cédula, presentación de examen y posterior consulta de resultados.

Pueden participar quienes hayan concluido la secundaria o estén cursando tercer grado con todas las materias acreditadas de primero y segundo año. También es válido para quienes ingresan por segunda ocasión al plan de estudios, siempre que no hayan causado baja reglamentaria por segunda vez.

Es importante que antes de iniciar el registro del bachillerato UAEMéx 2026, la persona aspirante tenga a la mano su CURP y la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de su secundaria.

Paso a paso del registro del bachillerato UAEMéx 2026

El registro se realiza en el portal oficial de nuevo ingreso de la UAEMéx. Ahí deberás:



Llenar la solicitud en línea según el calendario asignado por la letra inicial de tu CURP.

Subir documentos en formato JPG (menos de 1.5 MB): Certificado o constancia oficial de secundaria con promedio y fotografía reciente con fondo blanco y características específicas.

Pagar el derecho a examen, con un costo de 702 pesos, antes de que venza la referencia bancaria.

Descargar la cédula de preinscripción, donde se indicará fecha, hora y sede del examen.

Este registro del bachillerato UAEMéx 2026 no se puede modificar después del cierre, por lo que es clave revisar cuidadosamente los datos.

Examen, resultados e inicio de clases de la UAEMéx

El examen será aplicado por Ceneval. En modalidad presencial se presenta en sede asignada; en modalidad digital se realiza en línea.

El resultado del registro para el bachillerato UAEMéx 2026 se enviará al correo electrónico proporcionado y mostrará el índice obtenido, que combina promedio de secundaria y EXANI I.