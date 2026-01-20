Registro de celulares en México: ¿Por qué podría impulsar el mercado negro de chips?

¡Atención, mexicanos! El pasado 9 de enero 2026, comenzó el registro obligatorio de celulares, una medida que, según expertos, en lugar de proteger, puede llevar a las y los usuarios al mercado negro de líneas “listas para usarse” .

Tan solo en el 2024, se reveló que en México más de 98.6 millones de personas tienen un celular , según cifras oficiales del INEGI.

“Ese mercado secundario sin duda ya está naciendo y creo que va a seguir creciendo en varios frentes, no solo en el que estemos viviendo hoy en la reventa de estos SIMS pre activados”, explicó Sergio Legorreta, abogado experto en telecomunicaciones.

Vacíos legales en el registro para celulares: El ‘punto ciego’ que facilita la reventa masiva de chips en México

Desde el comienzo del registro obligatorio de celulares, expertos en telecomunicaciones y tecnologías, han señalado una serie de vacíos legales que de no entenderse podrían convertirse en el cultivo perfecto para la reventa de Chips en nuestro país.

“Las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales no tienen límite en cuanto al número de líneas que pueden registrar a su nombre, entonces pues lo lógico es pensar que si se va a hacer a escala masiva, esta reventa se haga así, también está el ángulo de los SIMS extranjeros”, compartió Sergio Legorreta, abogado experto en telecomunicaciones.

Además, los expertos aseguran que en México nunca había existido un registro de esa magnitud en tan poco tiempo, ni siquiera la lista nominal electoral, que hoy tiene más de 97 millones 300 mil mexicanos registrados.

Problemas del registro de celulares se agudizan conforme llegue la fecha límite

Las consecuencias del problema del registro de celulares irán aumentando conforme se acerque la fecha límite, la cual será el próximo 29 de junio del 2026. Las personas que no registren su línea telefónica, se quedarán sin línea, por lo que no podrán hacer llamadas, enviar mensajes o conectarse a sus datos.

“Va a haber personas que, o no les dio tiempo, se les olvidó, o no tenían identificaciones oficiales para hacer el registro de su línea, y se van a quedar sin servicio móvil (...) Entonces esas personas que están ante una imposibilidad material o jurídica de hacerlo, van a acceder a líneas en el mercado negro”, explicó el experto en telecomunicaciones, Sergio Legorreta, durante una entrevista para Fuerza Informativa Azteca.