Preinscripción en Nuevo León 2026-2027: Cómo registrar a tu hijo en preescolar, primaria y secundaria

El Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública del Estado informaron que del 3 al 20 de noviembre de 2025 se realizará el registro en línea de preinscripción para nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares del estado.

Este proceso aplica únicamente para primer y segundo grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, mientras que la reinscripción de alumnos que ya cursan otros niveles será automática.

Requisitos y edades para preinscribir a tu hijo en Nuevo León

Durante estas fechas, los padres, madres o tutores deberán ingresar al portal nl.gob.mx/preinscripciones, completar la solicitud con cuatro opciones de escuelas y enviar los datos requeridos.

Al finalizar el registro, recibirán un acuse y folio por correo electrónico, que permitirá consultar la constancia de asignación escolar del 3 al 13 de febrero de 2026.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡CONFIRMAN FIN DE SEMANA LARGO EN MÉXICO! ESTUDIANTES QUE NO TENDRÁN CLASES EL 31 DE OCTUBRE 2025; ESTA ES LA RAZÓN

Requisitos para el registro en línea de preinscripción en Nuevo León

Para completar la preinscripción 2025 en Nuevo León, necesitarás:



Correo electrónico del padre, madre o tutor.



CURP del estudiante.



Comprobante de domicilio en formato electrónico.



Dispositivo con internet: computadora, tablet o celular.

Edades requeridas por grado para preinscripción en Nuevo León



1° de preescolar: niños y niñas nacidos en 2023 o con 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.



2° de preescolar: 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.



1° de primaria: 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.



1° de secundaria: haber terminado la primaria o cursar 6° grado del ciclo escolar 2025-2026.

Reinscripción automática para alumnos en curso

Los estudiantes que pasan a segundo o tercer grado de preescolar, del 1° al 6° de primaria y del 2° al 3° de secundaria no necesitan hacer ningún trámite, ya que su reinscripción en Nuevo León será automática y no requerirán ingresar al portal.

Constancia de asignación escolar

La constancia de asignación se enviará al correo electrónico registrado. Para los registros realizados entre el 3 y el 20 de noviembre de 2025, la entrega será del 3 al 13 de febrero de 2026. Este documento es indispensable para asegurar el lugar de tu hijo o hija en la escuela asignada.

Dudas y contacto

Si tienes preguntas sobre el proceso de preinscripción o necesitas asistencia, la Secretaría de Educación de Nuevo León pone a disposición el correo: dudas.inscripciones@uienl.edu.mx

Con esta guía, los padres pueden preinscribir a sus hijos de manera fácil, rápida y segura, evitando filas y garantizando que los pequeños inicien el ciclo escolar 2026-2027 sin contratiempos.