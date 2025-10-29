Preinscripción en Nuevo León 2026-2027: Cómo registrar a tu hijo en preescolar, primaria y secundaria
¡Toma nota, inicia la preinscripción 2026-2027 en Nuevo León! Conoce las fechas exactas, requisitos, edades y pasos para preescolar, primaria y secundaria.
El Gobierno de Nuevo León y la Secretaría de Educación Pública del Estado informaron que del 3 al 20 de noviembre de 2025 se realizará el registro en línea de preinscripción para nuevo ingreso a preescolar, primaria y secundaria en escuelas públicas y particulares del estado.
Este proceso aplica únicamente para primer y segundo grado de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria, mientras que la reinscripción de alumnos que ya cursan otros niveles será automática.
Requisitos y edades para preinscribir a tu hijo en Nuevo León
Durante estas fechas, los padres, madres o tutores deberán ingresar al portal nl.gob.mx/preinscripciones, completar la solicitud con cuatro opciones de escuelas y enviar los datos requeridos.
Al finalizar el registro, recibirán un acuse y folio por correo electrónico, que permitirá consultar la constancia de asignación escolar del 3 al 13 de febrero de 2026.
Requisitos para el registro en línea de preinscripción en Nuevo León
Para completar la preinscripción 2025 en Nuevo León, necesitarás:
- Correo electrónico del padre, madre o tutor.
- CURP del estudiante.
- Comprobante de domicilio en formato electrónico.
- Dispositivo con internet: computadora, tablet o celular.
Edades requeridas por grado para preinscripción en Nuevo León
- 1° de preescolar: niños y niñas nacidos en 2023 o con 3 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- 2° de preescolar: 4 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- 1° de primaria: 6 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.
- 1° de secundaria: haber terminado la primaria o cursar 6° grado del ciclo escolar 2025-2026.
Reinscripción automática para alumnos en curso
Los estudiantes que pasan a segundo o tercer grado de preescolar, del 1° al 6° de primaria y del 2° al 3° de secundaria no necesitan hacer ningún trámite, ya que su reinscripción en Nuevo León será automática y no requerirán ingresar al portal.
Constancia de asignación escolar
La constancia de asignación se enviará al correo electrónico registrado. Para los registros realizados entre el 3 y el 20 de noviembre de 2025, la entrega será del 3 al 13 de febrero de 2026. Este documento es indispensable para asegurar el lugar de tu hijo o hija en la escuela asignada.
Dudas y contacto
Si tienes preguntas sobre el proceso de preinscripción o necesitas asistencia, la Secretaría de Educación de Nuevo León pone a disposición el correo: dudas.inscripciones@uienl.edu.mx
Con esta guía, los padres pueden preinscribir a sus hijos de manera fácil, rápida y segura, evitando filas y garantizando que los pequeños inicien el ciclo escolar 2026-2027 sin contratiempos.