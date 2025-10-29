¡Confirman fin de semana largo en México! Estudiantes que no tendrán clases el 31 de octubre 2025; esta es la razón

Se confirmó que el próximo viernes 31 de octubre 2025 no habrá clases en México, por lo que algunos estudiantes podrán tomar tres días de descanso de sus actividades, pero ¿a qué alumnos aplica el megapuente? Esto dice el calendario de la SEP.

¿Por qué no habrá clases en México el 31 de octubre 2025?

¿El megapuente es por el Día de Muertos 2025? La suspensión de clases del próximo viernes se debe a la reunión del Consejo Técnico Escolar, la cual está marcada en el calendario oficial de la SEP.

Por esta razón, los estudiantes retomarán sus actividades hasta el próximo lunes 3 de noviembre 2025, lo que les permitirá disfrutar de las celebraciones de Halloween.

¿Qué estudiantes tendrán un fin de semana largo en México?

Los estudiantes que no tendrán clases el próximo 31 de octubre 2025 y que podrán disfrutar de tres días de descanso son los alumnos de preescolar , primaria y secundaria , es decir, los de educación básica.

Por su parte, los estudiantes de preparatoria y universidad, tendrán clases normales.

Este megapuente aplica para las y los estudiantes de escuelas públicas y privadas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional de México.

Fechas oficiales de los megapuentes del ciclo escolar 2025-2026

¡Anótalo en el calendario! La Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió las fechas oficiales de todos los megapuentes que habrá a lo largo del ciclo escolar 2025-2026, ¿cuáles son?



Del 14 al 17 de noviembre 2025 - Aniversario de la Revolución Mexicana, cuya fecha es el 20 de este mismo mes.

- Aniversario de la Revolución Mexicana, cuya fecha es el 20 de este mismo mes. Del 30 de enero al 2 de febrero 2026 - Reunión mensual de Consejo Técnico, además de la conmemoración de la Constitución Mexicana.

- Reunión mensual de Consejo Técnico, además de la conmemoración de la Constitución Mexicana. Del 13 al 16 de marzo 2026 - Natalicio de Benito Juárez y la descarga administrativa.

¿Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 en México?

¡Anota la fecha en el calendario! Las vacaciones de invierno comenzarán el próximo lunes 22 de diciembre 2025 y terminan el viernes 9 de enero 2026.

Aunque las vacaciones terminan el 9 de enero 2025, los estudiantes tendrán sábado y domingo para descansar y tomar fuerza para el regreso a clases el próximo lunes 12 de enero 2025.