Abren nuevo registro a Pensiones Bienestar en febrero 2026: calendario y requisitos

¡A sacarle copia al INE! Se abrió un nuevo periodo de registro para las Pensiones Bienestar, dirigido a personas adultas mayores y mujeres de entre 60 y 64 años, durante febrero 2026.

El programa busca apoyar económicamente a mujeres y personas adultas mayores que, si bien representa un respiro para miles de hogares, es considerado por expertos como una medida paliativa frente a problemas estructurales más grandes. Aun así, conocer fechas, requisitos y montos resulta clave para no perder el trámite.

Calendario de registro de la pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

El registro se realizará de forma presencial en los módulos de la Secretaría del Bienestar , en un horario de 10:00 a 16:00 horas, de lunes a domingo. Para evitar aglomeraciones, el proceso seguirá un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido:



A, B, C: Lunes 16 de febrero

Lunes 16 de febrero D, E, F, G, H: Martes 17 de febrero

Martes 17 de febrero I, J, K, L, M: Miércoles 18 de febrero

Miércoles 18 de febrero N, Ñ, O, P, Q, R : Jueves 19 de febrero

: Jueves 19 de febrero S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 20 de febrero

Viernes 20 de febrero Todas las letras: Sábado 21 y domingo 22 de febrero

¿Tienes problemas para acudir personalmente? Para aquellos con dificultades de movilidad pueden solicitar una visita domiciliaria a través del sitio oficial.

📢 ¡La noticia que esperabas! Este 16 de febrero se abre el registro a la #PensiónMujeresBienestar y #PensiónAdultosMayores. 👨🏻‍🦳🧓🏻



📃📅 Prepara tus documentos para ir el día que te toque. Te contamos todos los detalles en: https://t.co/BRRzaVWraW pic.twitter.com/claWW9vKBy — Programas para el Bienestar (@apoyosbienestar) February 9, 2026

¿Qué documentos se deben llevar a los módulos?

Para el registro es indispensable presentar:



Original y copia de la identificación oficial vigente

CURP certificada

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Teléfono de contacto

Además, se permite registrar a una persona auxiliar, quien podrá realizar trámites posteriores en caso de ser necesario. Por ello, deberá presentar la misma documentación el día del registro.

📢 Registro a las Pensiones del Bienestar (Mujeres Bienestar y Adultos Mayores)



Del 16 al 22 de febrero la atención será por letra del primer apellido.

Consulta el día que te corresponde y ubica tu módulo en 👉 https://t.co/3V1P62zWZc. pic.twitter.com/XfORf7gr0Y — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) February 9, 2026

Cuánto dinero dan en pensión Mujeres Bienestar y Adultos Mayores

En cuanto a los montos, la Pensión para Adultas Mayores otorg a 6 mil 400 pesos bimestrales a personas de 65 años o más. Este apoyo está reconocido como un derecho constitucional y se entrega de manera directa, sin intermediarios.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar brinda 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Al cumplir los 65 años, las beneficiarias son incorporadas automáticamente al padrón de adultos mayores.

Entrega de tarjetas a personas registradas en diciembre

Otro punto relevante es la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para quienes se registraron en diciembre de 2025. Este proceso se realizará del 10 al 14 de febrero.

Las y los nuevos beneficiarios recibirán un mensaje SMS con la fecha, hora y lugar de entrega, al número telefónico que proporcionaron durante su registro.

Contar con la tarjeta es indispensable para recibir los depósitos bimestrales, por lo que se recomienda estar atentos a los avisos oficiales y evitar intermediarios.

