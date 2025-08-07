¿Cuánto se gastará en el regreso a clases? Precio de útiles escolares para el ciclo 2025-2026

El regreso a clases representa uno de los gastos más importantes para millones de familias mexicanas, que ya han comenzado con la compra de estos materiales, pero ¿cuánto costarán los útiles escolares para el ciclo escolar 2025-2025?

¿Cuánto costarán los útiles escolares para el regreso a clases 2025?

¡A preparar la cartera! La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) compartió la lista de precios aproximados de algunos útiles escolares.



Gomas blancas - $12 a $25 pesos el paquete de 2 piezas

Pegamento líquido - $14 a $35 pesos por pieza

Pegamento de barra - $12 a $29 pesos por pieza

Reglas de plástico; 30 centímetros - $6 a $26 pesos por pieza

Tijeras escolares - $17 a $43 pesos por pieza

Lápices de escritura - $29 a $53 pesos el paquete de 12 piezas

Bolígrafos de color azul - $26 a $112 pesos el paquete de 12 piezas

Cuadernos -$24 a $79 pesos cada uno

Recordemos que el costo de los materiales para el regreso a clases dependerá del establecimiento y zona en la que se compren, por lo que el precio podría registrar variaciones importantes.

🔬 Nuestro Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor analizó diferentes útiles escolares para ayudarles a tomar la mejor decisión en este regreso a clases.



🖥️ Échenle ojo a los resultados en nuestra @RdelConsumidor: https://t.co/xUx0KgGv5k. pic.twitter.com/GotLenzgBf — Iván Escalante (@ivan_escalante) August 2, 2025

Recomendaciones para ahorrar durante el regreso a clases 2025

El comienzo de cada ciclo escolar trae consigo nuevos retos para millones de niñas y niños; sin embargo, también puede representar un desafío económico para las madres y padres de familia, por ello, te compartimos algunas recomendaciones para ahorrar en la compra de útiles escolares.



Elabora un presupuesto y evita compras impulsivas; haz una lista detallada de todo lo que necesitará tu hija o hijo.

Revisa los uniformes y útiles del año anterior; puedes utilizar algunos si están en buen estado o darles un nuevo aire.

Adquiere materiales con durabilidad; investiga los materiales de cada producto.

Evalúa la vida útil de cada producto; esto te ayudará a tomar una mejor decisión.

💰 El mismo producto puede tener distintos precios según el establecimiento, te sugerimos revisar varias opciones y consultar el Estudio de Calidad de este mes sobre útiles escolares.



Además, te invitamos a la Feria de Regreso a Clases Profeco 2025 donde encontrarás precios… pic.twitter.com/RJ4Az9xJYN — Profeco (@Profeco) August 7, 2025

¿Cuándo inician las clases del ciclo escolar 2025-2026?

¡Marca la fecha en el calendario! El ciclo escolar 2025-2026 comenzará el próximo lunes 1 de septiembre del 2025, en esta fecha, todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, regresarán a las aulas.