Oficial: Alumnos de la SEP que tendrán dos semanas sin clases a partir del 17 de abril

Mientras millones de alumnos preparan la mochila para el inminente regreso a clases el próximo lunes 13 de abril, un sector está próximo a iniciar unas vacaciones largas con hasta 15 días de descanso a partir del viernes 17 de abril. Esto se debe a que la SEP realizó una serie de ajustes en el calendario escolar, con el fin de que coincidiera con la Feria Nacional de San Marcos 2026.

¿Qué estado de México no tendrá clases por dos semanas en abril 2026?

Los estudiantes de educación básica en Aguascalientes fueron los únicos que no disfrutaron de las vacaciones de Semana Santa, debido a modificaciones realizadas por el Instituto de Educación del estado.

El calendario inicial de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026 señalaba que el periodo vacacional de Pascua abarcaría del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril.

Sin embargo, con el fin de ajustar las fechas para la tradicional Feria Nacional de San Marcos, las autoridades decidieron recorrer los días de descanso, iniciando así las vacaciones el viernes 17 de abril y extendiéndose hasta el jueves 30 de abril.

Además, dado que el 1 de mayo es considerado feriado por el Día del Trabajo, los alumnos regresarán a las aulas hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

¿Cuántos megapuentes faltan del ciclo escolar 2025-2026?

Aunque los hidrocálidos no tendrán 15 días de clases en abril, el calendario escolar solo se ajustó en su estado, por lo que todos los alumnos de nivel básico deberán retomar actividades el próximo lunes de manera habitual.

¡Pero no todo son malas noticias! Ya que los estudiantes de primaria y secundaria aún podrán disfrutar de algunos días de descanso, antes de que acabe el ciclo.

Si bien en abril no habrá juntas de Consejo Técnico Escolar, el viernes 1 de mayo de 2026 se suspenderán las actividades en todo el país debido al feriado por el Día del Trabajo, considerado descanso obligatorio según la Ley Federal del Trabajo.

A continuación, te decimos los megapuentes que faltan en México:



Viernes 15 de mayo: Día del Maestro.

En estos días, los docentes y directivos se reúnen para evaluar y planear estrategias de mejora.|SEP

Los puentes establecidos por el Consejo Técnico Escolar que faltan son:



29 de mayo

27 de junio

Marcando así, el último puente antes de las vacaciones de verano, que iniciarán oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026, dando fin al ciclo escolar.