Falta una semana para el regreso a clases presenciales en México

La fecha marcada para el regreso a clases en México es el 30 de agosto, para entonces habrán pasado 17 meses y nueve días, 74 semanas,526 días o 12 mil 624 horas de que nuestros niños no van a la escuela.

Tal vez, ya se nos olvidó, pero fue en marzo del 2020 cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) decidió adelantar las vacaciones de Semana Santa.

El calendario escolar marcaba que esas vacaciones eran del 6 al 17 de abril, pero ante la primera ola de Covid-19 que vivíamos se informó que las vacaciones serían del 20 de marzo al 20 de abril.

Cuatro semanas en lugar de dos

Y desde entonces, era el 2020, las escuelas se quedaron vacías y los niños en sus casas.

La suspensión de clases era para todos. 33 millones de estudiantes de kínder, primaria, secundaria, prepa y universidad.





274 mil planteles, públicos y privados, cerrados.

Sí, es para sorprenderse. 526 días habrán pasado; el mundo es otro. México es otro.

Hoy, estamos viviendo la tercera ola. Hoy, las casos de Covid-19 están peor que nunca; algunos hospitales, otra vez, están saturados.

Regreso a clases presenciales, ¿tache o palomita?

Hoy, el debate está abierto.





Los hechos nos revelan que, antes de la pandemia, México ya estaba reprobado, que el 80 % de nuestros niños de primaria no sabe leer de corrido, o que no comprende lo que lee, o que no es capaz de hacer bien una suma, una resta, una multiplicación o una división, o todo junto.

Durante la larguísima cuarentena, ha algunos hasta se les olvidó como escribir.

Las clases a distancia, ni en lo público, ni en lo privado, fueron algo para presumir.

Pero lo peor está en el rezago social de nuestros niños y jóvenes.

Esa falta de socialización será un problema a largo plazo; las desventajas son muchas en lo personal y lo emocional.

Por eso, en casi todo el mundo los niños regresaron a la escuela.

Y la discusión fue la misma que ahora tenemos nosotros; volver o no con la conclusión, por experiencia de cada país, de que las escuelas no son un foco de infección exponencial que se refleje en las familias.

¿Qué se tiene que hacer? Sencillo. Seguir la fórmula que ha resultado en otros países: agua y jabón en los baños, salones ventilados, sana distancia, un metro es suficiente entre banca y banca, gel y cubrebocas y lo más importantes, papás, mamás, maestros: hay que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros niños a no tocarse la cara, no tallarse los ojos, no meterse los dedos a la nariz o a la boca. Medidas y consejos que, además, deberían de ser para siempre y por siempre.

AMLO hace llamado a regreso a clases voluntario

Para ti, que no estás de acuerdo, haz un examen de conciencia, analiza, estudia, lee, pros y contras, ponle al miedo, las orejas de burro, no repruebes por reprobar.

Mejor aprueba el regreso a clases, multiplica la responsabilidad, no dividas, suma esfuerzos y sin restar importancia, recuerda que el cero ya lo tenemos como sociedad, vamos por el 10.

