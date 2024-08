Hay cuatro millones de niños que no tendrán un regreso a clases este lunes

Esta noche de domingo, millones de niños en México no podrán dormir, no podrán conciliar el sueño. Y eso siempre pasa un día antes del regreso a clases y empezar un nuevo ciclo escolar.

Quiero reflexionar sobre esos nervios, esa adrenalina que se siente cuando estamos frente, algo nuevo, algo desconocido y quiero poner énfasis en este punto porque no necesariamente por nuevo o desconocido es algo malo. Al contrario, en este regreso a clases, millones de estudiantes van a encontrar nuevos amigos, van a descubrir materias desconocidas que seguramente van a marcar. Van a definir el destino de su carrera.

Es en la escuela donde encontramos a nuestros amigos para toda la vida y donde los maestros ponen a prueba nuestra inteligencia, pero no todos tienen esa oportunidad.

La estadística más reciente de Unicef revela que en México hay más de cuatro millones de niños, cuatro millones de niños que no van ni irán a la escuela y más de medio millón que está en riesgo de abandonar sus estudios.

Frente a esa cruda realidad, regresar a la escuela es un privilegio para quienes tienen esta posibilidad, por eso sería bueno levantarse de buenas, no llegar tarde, no dejar de hacer la tarea, no irse de pinta aunque vayan incómodos en el transporte. Hay cuatro millones de niños que no pueden ir a la escuela y darían lo que fuera por estar mañana en el salón de clases.