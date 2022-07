Relación México-EUA sigue creciendo: embajador Ken Salazar

Al conmemorar el 246 Aniversario de la Independencia de Estados Unidos , el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar aseguró que la relación entre la Unión Americana sigue creciendo y fortaleciendo.

El diplomático destacó la próxima reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden.

“Ahora en unas semanas estaremos en Washington DC con el presidente López Obrador y el presidente Biden, eso será otro paso así para asegurar que vamos a tener estas relaciones por siempre, las relaciones son económicas, porque el intercambio entre los Estados Unidos y México es tan profundo y existido por mucho tiempo”.

Advirtió que se están afinando detalles y será una reunión en donde adelantó se tratarán los temas de importancia para ambas naciones.

En la residencia del embajador ubicada en Paseo de la Reforma, Ken Salazar habló acerca de la tragedia de San Antonio y lamentó que todos los días se vea el trabajo de las redes criminales que operan en ambos de lados de la frontera.

Mucho trabajo por hacer en torno a migración.

Advirtió qué hay mucho trabajo que hacer por delante en torno a la migración, pero dejó en claro que Estados Unidos no puede solo, ni ningún país, hay que hacerlo de manera regional.

“Cuando mira uno las diferentes reuniones que han ocurrido en el pasado con presidentes por 40 años, se plantea ahí que vamos hacer algo con la migración pero no ha pasado, porque no han tenido el valor para hacer esto de la migración de una manera regional, los Estados Unidos no lo puede hacer solo, México no lo puede hacer solo, Centroamérica no lo puede hacer solo, entonces el compromiso del presidente Biden, en el hemisferio del oeste con México, México ahí adelante con nosotros, vamos hacer esto de una manera regional”.

El diplomático norteamericano dejó en claro que los migrantes salen de sus países por necesidad, es el caso de naciones como Nicaragua, Venezuela y Cuba.

“Tienen esperanza de una mejor vida para ellos y sus familias, nadie de ustedes, de cualquier país de origen, entra a este corredor tan doloroso nomás porque quieren, salen a veces como el caso de ahora Venezuela, Nicaragua, Cuba como lo estamos viendo mucho, gobiernos que están inestables donde no hay esperanza para la gente, en Venezuela han salido cerca de 5 millones de personas”.

Sobre la suspensión del programa Quédate en México, el norteamericano informó que lo están analizando.

“La Corte hoy hizo su decisión en el EPP, estamos estudiando no, porque es un tema complejo legal, entonces eso se hablará después.

A este evento acudieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la gobernadora de Campeche Layda Sandores, de Durango, José Rosas Aispuro, de Nuevo León, Samuel García, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, entre otras personalidades.

Al respecto Ken Salazar puntualizó es una celebración de unidad para ambos países.

“Aunque si tenemos problemas que resolver pero hoy estamos celebrando, celebrando la independencia de una nación.

En el evento se espera se anunciarán a los ganadores del concurso de logo para celebrar el Bicentenario de la relación bilateral México - Estados Unidos.