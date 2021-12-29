Periódico de Hong Kong cierra tras arresto de 7 colaboradores

El periódico Stand News, en Hong Kong, anunció su cierre inmediato luego de que arrestaran a siete de sus colaboradores por presuntas publicaciones en contra del gobierno.

La policía de Hong Kong informó que más de 200 agentes registraron la redacción del periódico y domicilios particulares de los colaboradores en los que requisaron teléfonos, computadoras, documentos y dinero en efectivo. Los oficiales de Hong Kong también se llevaron numerosas cajas con documentos.

Las autoridades detallaron que los agentes detuvieron a tres hombres y cuatro mujeres de entre 34 y 73 años de edad, incluidos el editor y director del periódico, acusados por el gobierno de “conspirar con otros para publicar múltiples artículos incendiarios”.

Steve Li, jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Hong Kong, agregó que el periódico tenía como objetivo “incitar al odio o desprecio hacia el gobierno y al sistema judicial, así como apoyar el descontento entre los residentes e incitar a la violencia y exhortar a otros a desobedecer la ley”.

En #HongKong el periódico "Stand News" anunció su cierre inmediato después de que siete colaboradores fueron arrestados por presuntas publicaciones en contra del gobierno. pic.twitter.com/DUhIiEGeox — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) December 29, 2021

El periódico Stand News informó a través de su cuenta de Facebook que su página web y las redes sociales del diario serán eliminadas en pocos días, luego del arresto de siete de siete de sus colaboradores.

Autoridades de Hong Kong no descartan más arrestos

La policía de Hong Kong aseguró que no descartan realizar más arrestos “a favor de la democracia” en un futuro, pues la investigación contra el periódico Stand News aún está en marcha.

"Esta operación aún está en progreso. No se descarta que más personas sean arrestadas y algunos fugitivos ya están en una lista de buscados", dijo Steve Li durante una conferencia de prensa en Hong Kong.

Stand News cerró después de que la policía allanó su oficina, congeló sus activos y arrestó a altos funcionarios por presuntos delitos de "publicación sediciosa", en la última represión contra los medios de comunicación en la ciudad.