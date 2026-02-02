VIDEO: Repartidor de Juárez, NL, sorprende al entregar pedidos a caballo y se vuelve viral

Un repartidor de comida del municipio de Juárez, en Nuevo León, se volvió viral luego de que un caballo se convirtiera en su medio de transporte para continuar con sus entregas. El momento quedó grabado en video y rápidamente llamó la atención por la escena poco común que se vivió en calles.

La grabación muestra al repartidor recorriendo la zona montado en su caballo, llevando pedidos a domicilio luego de que su motocicleta presentara una falla mecánica.

Lejos de cancelar la jornada, el joven optó por una alternativa que no pasó desapercibida entre vecinos y usuarios de redes sociales en Juárez.

¿Por qué el repartidor usó un caballo para trabajar en Juárez?

De acuerdo con lo que él mismo explica en los videos, el repartidor se quedó sin moto y decidió sacar a su caballo para no detener su trabajo. En uno de los clips se le escucha comentar, en tono relajado, que tenía varios pedidos pendientes, los cuales pensaba completar montando al animal.

Las imágenes lo muestran desplazándose por calles de Juárez, buscando direcciones y entregando los pedidos mientras conversa con otras personas; la escena generó sorpresa y risas entre quienes presenciaron al repartidor llegar a caballo hasta la puerta de sus clientes.

VIDEO de repartidor a caballo en Juárez se hace viral

El video fue compartido en distintas plataformas y acumuló miles de reproducciones en pocas horas; usuarios destacaron la creatividad del repartidor y la imagen inusual de ver un caballo como transporte de reparto en pleno municipio de Juárez, algo que no es común en este tipo de servicios.

En otra grabación, se observa al repartidor tocando puertas y preguntando por los clientes, siempre acompañado por su caballo, que permanece tranquilo durante las entregas.

Aunque el uso del caballo fue una solución momentánea, el episodio convirtió al repartidor en tema de conversación en Juárez y fuera del municipio. Para muchos usuarios, el video refleja cómo, ante una falla técnica, el repartidor buscó la forma de cumplir con su trabajo sin detenerse.