Soberanía para “El Mayo” Zambada, pero terror para los ciudadanos

Mucho se habla en este régimen sobre la “defensa a la soberanía”, concepto que tomó más relevancia con la llegada de Donald Trump a La Casa Blanca de Estados Unidos y bajo el cual, el gobierno federal busca hacerle frente a las presiones del país norteamericano. Lo peligroso es que este mismo concepto se usó para abrir la posibilidad de repatriar a uno de los líderes más relevantes del narcotráfico.

El pasado viernes 21 de febrero se soltó la bomba sobre una segunda carta de Ismael “El Mayo” Zambada donde exige al gobierno mexicano que presione al de Estados Unidos para conseguir su repatriación. Según “El Mayo”, su detención fue irregular e ilegal, por lo que el gobierno norteamericano carece de legitimidad para imponerle la pena de muerte.

“El Mayo” Zambada pidió a México su repatriación.|FIA.

Al ser cuestionada desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de repatriar al fundador del Cártel de Sinaloa. Esto, bajo el argumento de que, más allá de la persona y los delitos que haya cometido, Ismael Zambada es un ciudadano mexicano que fue detenido sin seguir el procedimiento adecuado, afectando... así es, “la soberanía”.

¿Qué significa la palabra soberanía?

Fuera de las implicaciones de una repatriación, me quiero enfocar en el concepto de soberanía, pues el problema de usar esta palabra tan a la ligera, es que muchas veces no tenemos ni idea de su significado.

Según el Diccionario del Español de México, que edita el Colegio de México, se define como: Circunstancia en la que alguna persona, una sociedad o un Estado está en posibilidad de determinar por sí mismo su comportamiento, tomar sus propias decisiones y actuar sin que otra persona u otro Estado intervenga o lo influya.

Bajo este argumento, el concepto de soberanía aplicado a una persona indicaría que cada uno de nosotros puede tomar decisiones sin influencias externas, entonces yo les pregunto: ¿Hay soberanía cuando uno no tiene atención médica o cuando no encuentra medicamentos? ¿Hay soberanía cuando no podemos salir a las calles por miedo a que nos asalten, roben o peor? Por supuesto que no, la soberanía no existe en estos casos.

¿Y si defendemos la soberanía de cada uno de los ciudadanos en México?

Yo me pregunto dónde está esa famosa defensa a la soberanía cuando el narco controla medio país, cuando Sinaloa vive con miedo por la guerra interna que se vive día con día, cuando México tiene 20 de las 50 ciudades más violentas del mundo o cuando el gobierno acaba con un poder judicial independiente y profesional.

Me parece un buen momento para pedirle al gobierno federal que defienda la soberanía de cada uno de los ciudadanos mexicanos con la misma fuerza que defiende la soberanía frente a Estados Unidos por la detención de un narcotraficante.

