Reportan abuso de poder por parte de policías en colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc

La reportera Laura Casillas reportó abuso de poder en la alcaldía Cuauhtémoc por parte de policías de la colonia Roma, específicamente de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

A través de su cuenta oficial de Twitter, la reportera denunció que en vía pública, en el Parque Río de Janeiro, colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, los oficiales se acercaron a intimidarla a ella y a su equipo de video, además de que cuestionaron qué estaban haciendo.

Asimismo, Laura Casillas destacó que los policías les pidió las identificaciones oficiales. "Con tantos delitos en la Roma, mejor deberían perseguir delincuentes, opino", fueron sus palabras.

Sentenció que el hecho de abuso de poder ocurrió justo al lado de un tianguis de ambulantes que se pone en el parque y en una colonia donde los delitos están a la orden del día.

#ProhibidoProhibir | Nadie puede coartar la #libertad de expresión, un derecho de todos los mexicanos.



Obstruir la labor del #periodismo es una muestra de autoritarismo y abuso de poder. @LaRomaMex @AlcCuauhtemocMx ¿No les preocupa más la #inseguridad que nuestra reportera? https://t.co/Z5WDSFwNE1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 24, 2023

En el material audiovisual, se escucha a uno de los elementos preguntar, identificado como "Luque": "¿Me dejas tomar una foto?" a una de las identificaciones. Posteriormente, cuestiona hasta qué hora se encontraría trabajando la reportera Laura Casillas y su equipo.

Reportera de FIA se encontraba trabajando en colonia Roma al ser interceptada por elementos de la SSC

Cabe destacar que Laura Casillas, reportera de Fuerza Informativa Azteca (FIA) se encontraba realizando su trabajo cotidiano. En esta ocasión estaba grabando perros para una nota de una nueva iniciativa en el Congreso de la CDMX.

Tras algunas entrevistas y convivencia amable con los asistentes al lugar, el oficial Luque, de la SSC, tomó fotos al equipo y exigió se le mostrarán identificaciones a las cuales capturó como fotografías, esto cuando hay datos personales sensibles.

Al ser cuestionado sobre su petición, dijo que era porque el equipo estaba grabando en vía pública, cabe destacar, en un sitio público como el Parque Río de Janeiro de la alcaldía Cuauhtémoc.

El hecho generó el cuestionamiento de las personas, de por qué los elementos de la SSC no piden las identificaciones a los comerciantes o personas que realizan lo mismo como grabar o tomar fotografías.