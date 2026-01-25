VIDEO: Captan incendio en Bordo de Xochiaca a la altura del Mexibús Las Torres
Se registra un fuerte incendio en Avenida Bordo de Xochiaca, en los límites de Nezahualcóyotl, Edomex; equipos de emergencia laboran en la zona.
Este domingo 25 de enero se registró un incendio sobre Bordo de Xochiaca, ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex).
Hasta el momento, se desconocen las causas del siniestro y no se cuenta con un reporte oficial de personas lesionadas ni de daños materiales.
Información en desarrollo...