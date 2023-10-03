VIDEO “Fue una sensación horrible”: Reportera de TV es acosada en transmisión en vivo en Brasil

Un sujeto acosó a una reportera de televisión de un canal en Brasil mientras ella realizaba su trabajo de informar durante un enlace en vivo.

Bianca Chaboudet, reportera del canal InterTV, afiliada a la televisora local Globo, estaba con un enlace en vivo con un noticiero la noche de ayer lunes 2 del octubre de 2023 desde las calles de Río de Janeiro, cuando un hombre se acercó por detrás y le dio un beso en la mejilla sin su consentimiento.

Tras ello, la periodista le apartó con una mano y continuó su reporte. Sin embargo, el hecho no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales. Ante ello, la comunicadora expresó que fue una sensación horrible la que vivió en esos momentos.

“‘Oh, sólo fue en la cara’. Sólo yo sé como me desestabilizó para continuar dando las noticias. Mis piernas estaban hinchadas. Todavía el sujeto se paró detrás de la cámara y dijo algo más que no escuché porque continué informando. Fue una sensación horrible”, señaló Chaboudet.

Gremio periodístico y la televisora muestran su apoyo

La Federación Nacional de Periodistas de Brasil y su Comisión Nacional de Mujeres Periodistas condenaron el acoso que sufrió la reportera Bianca Chaboudet. Resaltó que casi el 65% de las mujeres que trabajan en medios de comunicación han sido intimidadas, amenazada o abusadas mientras laboran, según datos de la Federación Intencional de Periodistas.

La organización gremial pidió que el responsable del acoso sea identificado y sancionado. Además, expresaron su solidaridad con la reportera.

Mientras que InterTv, la televisora donde trabaja Chaboudet, expresó su repudio contra el acoso que sufrió su colaboradora. Señaló que ese es una “acto cobarde que no sólo es un ultraje contra Bianca, sino una afrenta a todas las mujeres que están en la línea de fuego de la noticia”.

La empresa señaló que tomará las medidas para que el agresor de la comunicadora responsable por su crimen.

