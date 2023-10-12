Reportero de Coahuila comparte cómo informó sobre la muerte de su primo sin darse cuenta

Mucha fortaleza y profesionalismo demostró el reportero Jorge Jaramillo, un periodista local e independiente del estado de Coahuila, quien recientemente compartió uno de los momentos más difíciles en su carrera profesional, pues le tocó cubrir la muerte de un hombre electrocutado, sin saber que se trataba de su primo.

Esto fue compartido por el propio reportero a través de sus redes sociales, donde difundió la transmisión en vivo en la que dio a conocer la noticia. Esto ocurrió en la ciudad de Torreón, dentro de la entidad coahuilense y el relato de los hechos lo acompañó con el siguiente mensaje: "Llegue como cualquier otro día y me encuentro con la noticia de que el fallecido era mi primo".

¿Cómo se enteró de que la persona fallecida era su primo?

El video de la transmisión se encuentra en su cuenta de TikTok y se puede observar cómo el reportero intenta dar la noticia con normalidad; sin embargo, conforme avanza en el informe, se le comienza a quebrar la voz y termina por revelar cómo fue que se enteró de que la persona afectada era su primo.

"Lo más triste de todo es que llego yo, al lugar de los hechos, y el señor que desafortunadamente falleció es mi primo. Lo digo con una tristeza enorme, consternado, impresionado e impactado. Es mi primo, gente", expresó en medio de la emisión en vivo.

Se trataba de su primo, por parte de la familia de su padre. Su nombre es José Luis Vázquez Escobedo, de 38 años de edad, quien falleció luego de pisar cables sueltos en la azotea de su domicilio, cuando intentaba barrera en medio de la lluvia.

Reportero se percata que su familia está en la casa del familiar fallecido

Lamentablemente para el joven profesional, fue al momento de llegar al domicilio y entrar, cuando de inmediato abrazó a la hija de su primo, aun sin saber que el afectado electrocutado era su familiar.

Fue otra prima la que se acercó a él y le indicó que se trataba de su propio primo; ahí entró en shock y procedió a dar el pésame a todos sus familiares que se encontraban presentes, para después dar el reporte en vivo.

Esto fue compartido por el propio periodista, quien decidió abrirse en sus redes sociales y dar a conocer la dificultad por la que tuvo que pasar mientras completaba su trabajo.