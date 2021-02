¿Nostalgia? Reproducciones de Daft Punk aumentan 500%

La nostalgia causada por la separación de Daft Punk se reflejó en el mundo del streaming.

Y es que luego de que el dúo francés anunciara su separación, tras 28 años de carrera, las reproducciones en plataformas se dispararon un 500 por ciento, en comparación del domingo, un día antes de que anunciaran la disolución.

Pero eso no es todo, pues en tiendas de música virtuales como iTunes y Google Play, las ventas de sus sencillos se dispararon en mil 335 por ciento, y los álbumes digitales aumentaron sus ventas en un 2,650 por ciento, de acuerdo con medios especializados.

El álbum favorito fue ‘Discovery’, segundo disco de la dupla conformada por Guy-Manuel de Homem-Christo y Thomas Bangalter, estrenado en 2001.

Tan solo el lunes, ‘Discovery’ tuvo 1.5 millones de reproducciones, lo que representa un aumento del 429% en comparación del día anterior.

Además, el álbum también tuvo un importante aumento en las ventas digitales, superando el 8 mil por ciento.

En cuanto a reproducciones, los siguientes fueron ‘Rnadom Access Memories’ (600%), ‘Homework’ (714%), ‘Alive 2007'(294%) y ‘TRON: Legacy’ (360%).

LAS CANCIONES MÁS REPRODUCIDAS

En el apartado de canciones, la cación más reproducida fue ‘Get Lucky’, con un incremento del 180% de reproducciones en comparación al día previo; le siguió ‘One More Time’, con 368%, luego ‘Harder, Better, Faster, Stronger’, con 418%; ‘Around the World’, con 381% y finalmente ‘Instant Crush’, con 392%.

Además, Spotify informó que hubo un incremento del 242% en cuanto a reproducciones de Daft Punk en su apartado de ‘Descubrimientos’, con casi medio millón de personas (459 mil 334 usuarios) que escucharon al dueto revolucionario del house mundial por primera vez, al menos en la plataforma.

El pasado lunes, Daft Punk anunció su separación tras 28 años de trayectoria, a través de un video tomado de su cinta ‘Electrorama’, del 2006. A lo largo de su carrera, la dupla grabó cuatro álbumes de estudio, un álbum en vivo, hizo el soundtrack de la película ‘Tron: Legacy’ y además tuvo dos películas y un documental.

Entre sus colaboraciones con otros intérpretes, destacan trabajos junto a The Weeknd, Julian Casablancas y Giorgio Moroder.

