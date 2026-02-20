VIDEO| “Spirit” un caballo que escapó de un corral, movilizó a policías en Ecatepec

¡Agarren a “Spirit”! La presencia de un caballo suelto generó una movilización policial la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, luego de que vecinos reportaran al equino corriendo desorientado entre las calles y poniendo en riesgo tanto a automovilistas como a peatones.

Caballo suelto en Ecatepec

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir varios llamados de alerta. De acuerdo con los reportes, el animal avanzaba sin control aparente, por lo que los oficiales realizaron maniobras para cerrarle el paso y evitar que ingresara a vialidades de mayor circulación, donde pudo haber provocado un accidente.

Después de varios minutos, el caballo fue asegurado y trasladado a la base policial para su resguardo, mientras se localizaba a la persona responsable.

Movilización por caballo suelto en #Ecatepec



Policías resguardaron a un caballo que corría desorientado por calles del fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, @Edomex



Tras varias maniobras para evitar un accidente, el equino fue asegurado y llevado a la base policial.



Más… pic.twitter.com/fgh3WEgkTT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 20, 2026

Más tarde, la propietaria explicó que el equino, llamado “Spirit”, escapó de un corral ubicado en San Salvador Atenco y recorrió varios kilómetros antes de ser encontrado. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.