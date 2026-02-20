Logo Inklusion Sitio accesible
VIDEO| “Spirit” un caballo que escapó de un corral, movilizó a policías en Ecatepec

Un caballo llamado “Spirit” provocó movilización en Las Américas, Ecatepec, tras correr desorientado. Policías lo resguardaron y evitaron un accidente.

Rescatan a “Spirit”, un caballo suelto en Las Américas, Ecatepec; se escapó de su corral
Rescatan a “Spirit”, un caballo suelto en Las Américas, Ecatepec; se escapó de su corral|Especial
Escrito por: Alejandra Gómez

¡Agarren a “Spirit”! La presencia de un caballo suelto generó una movilización policial la tarde de este miércoles en el fraccionamiento Las Américas, en Ecatepec, luego de que vecinos reportaran al equino corriendo desorientado entre las calles y poniendo en riesgo tanto a automovilistas como a peatones.

Caballo suelto en Ecatepec

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir varios llamados de alerta. De acuerdo con los reportes, el animal avanzaba sin control aparente, por lo que los oficiales realizaron maniobras para cerrarle el paso y evitar que ingresara a vialidades de mayor circulación, donde pudo haber provocado un accidente.

Después de varios minutos, el caballo fue asegurado y trasladado a la base policial para su resguardo, mientras se localizaba a la persona responsable.

Más tarde, la propietaria explicó que el equino, llamado “Spirit”, escapó de un corral ubicado en San Salvador Atenco y recorrió varios kilómetros antes de ser encontrado. No se reportaron personas lesionadas ni daños materiales.

