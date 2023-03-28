Rescatan menor migrante extranjera que viajaba con dos hombres en estado de ebriedad

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) rescató a una menor migrante extranjera, de entre 4 y 5 años de edad, quien viajaba acompañada de dos hombres, de entre 50 y 55 años, presuntamente en estado de ebriedad.

En una acción coordinada, ayer domingo, entre Agentes Federales de Migración (AFM) y elementos de la Guardia Nacional (GN), le marcaron el alto al conductor de una camioneta que circulaba de forma erratica sobre la carretera Anapra-San Jerónimo, a la altura de la Unión Ganadera, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

#Comunicado 📰| @INAMI_mx rescató a una migrante extranjera de entre 4 y 5 años que viajaba con dos desconocidos en estado de ebriedad hacia la franja fronteriza de Ciudad Juárez, #Chihuahua; tenía cicatrices y moretones en su cuerpo. https://t.co/F99XocEbDR pic.twitter.com/Tgzan9OsBc — INM (@INAMI_mx) March 27, 2023

Tras la inspección de rutina, los oficiales se percataron de que el chofer y el copiloto tenían aliento alcohólico y transportaban en el asiento trasero a una menor de edad, de quien no pudieron comprobar su parentesco o vínculo familiar. La menor fue conducida a las instalaciones de la Cruz Roja para su valoración médica, ya que mostraba moretones y cicatrices en varias partes del cuerpo, por lo que quedó bajo la custodia de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad, en tanto, los dos adultos fueron puestos a disposición de la fiscalía estatal para la realización de las diligencias correspondientes.

INM rescata a más de 34 mil migrantes menores durante el primer trimestre de 2023

Del 1 de enero al 24 de marzo de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) rescató a 34 mil 498 migrantes menores de edad durante su ingreso y tránsito por territorio nacional, de los cuales 2 mil 429 viajaban solos y 32 mil 060 en compañía de algún familiar. Estas cifras representan el 31.1 por ciento de los 110 mil 864 menores de edad migrantes auxiliados durante el 2022.

Por género, 15 mil 891 son niñas y jóvenes y 18 mil 598 son niños y jóvenes, mientras que por nacionalidad, la mayoría de los menores de edad proviene de Guatemala con 2 mil 878, le sigue Honduras con 2 mil 368 y El Salvador con 559. 28 mil 684 restantes son originarios de otras naciones del mundo.