Se entregaron 13 mil 281 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias

En enero fueron entregadas 13 mil 281 Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) a migrantes, lo que significa un aumento de 66.8% más que las emitidas durante el mismo periodo en 20220.

Del total, 60.8% fue para hombres y 39.2% para mujeres, así lo informó la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), quien actualizó la infografía Personas extranjeras con Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias.

Los principales países de nacionalidad de las personas extranjeras que recibieron las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias son: Haití 28.3 por ciento (3 mil 758), Honduras 19.2 por ciento (2 mil 553), Cuba 11.9 por ciento (mil 580), Venezuela 10.6 por ciento (mil 412) y El Salvador 5.3 por ciento (704).

¿Qué son las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias?

Las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias son un documento migratorio que permite a los migrantes permanecer en territorio nacional de manera temporal, en tanto subsistan las causas por las que se emitió dicha condición.

Es un trámite completamente gratuito que permite a migrantes regularizar su estancia en México, tiene validez por 1 año, conlleva implícito un permiso de trabajo, permite el libre tránsito por el país. No se puede renovar a menos que siga siendo solicitante al vencimiento.

¿Qué se requiere para obtener las Tarjetas de Visitante por Razones Humanitarias?

Entre los supuestos y condiciones más importantes para obtener la TVRH se encuentra: ser niña, niño o adolescente no acompañado, solicitante de asilo político o de reconocimiento de la condición de refugiado, haber sido ofendido, víctima o testigo de un delito cometido en el territorio nacional.

INM localiza a 34 mil 489 migrantesmenores de edad en el primer trimestre de 2023

Del 1 de enero al 24 de marzo de 2023, el Instituto Nacional de Migración (INM) localizó a 34 mil 489 niñas, niños y adolescente migrantes durante su ingreso y tránsito por México.

De ellos, 2 mil 429 viajaban solos y 32 mil 060 en compañía de un familiar o un conocido; ambos representan el 31.1 por ciento de los 110 mil 864 menores de edad migrantes localizados y auxiliados durante todo 2022. Por género, 15 mil 891 son niñas y jóvenes menores de edad migrantes y 18 mil 598 niños y jóvenes.