Rescatan a niño de 5 años atrapado en río con máquina excavadora

Quedó grabado en video el momento en el que Everardo Ramírez y Gilberto Castro, se convirtieron en héroes. Tras el rescate a Kileo, un niño de 5 años que se quedó atrapado en la ladera de un río, en el municipio de San Cristóbal de la Barranca, en el estado de Jalisco. El señor Everardo, fue quién avistó al pequeño Kileo.

“Yo lo vi, es que estaba en un puente que está aquí abajito del río y cuando voltee para arriba fue cuándo lo vi”, declaró Everardo Ramírez, uno de los rescatistas de Kileo.

Fueron momentos de angustia, pero Everardo estuvo dispuesto a arriesgar hasta su vida para poder salvar la del pequeño Kileo.

“Si no haya estado la máquina aquí, me haya aventado yo. Si lo pensé, si no había con qué, pues echarme al río y que dios me acompañe y hasta donde llegamos,” concluyó en su declaración Everardo Ramírez, uno de los hombres que rescató del feroz río al pequeño Kileo.

En #Jalisco, dos hombres se vistieron de #héroes y salvaron a un pequeño de la peligrosa corriente de un río. 👏😱@_NinaAndrade nos cuenta en @PrimeraLineaAM pic.twitter.com/wE9l9uz2UJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 8, 2022

Tormentas causan estragos en Guadalajara

Una fuerte tormenta generó caos en la zona norte de Zapopan; además, balean a un trailero y atropellan a una mujer; algunos de los hechos que acontecieron en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Caos y desastre por lluvias

El primer punto de conflicto fue la avenida República y Manuel Doblado, los niveles de inundación sobrepasaron el medio metro, dejando vehículos varados y algunas casas inundadas.

La tormenta prácticamente ha impactado fuertemente la zona norte de Guadalajara y Zapopan algunas casas quedaron inundadas.

Diego, uno de los afectados indica que el agua se les metió hasta la concina; “unos 25 centímetros; muebles, las camas, los refrigeradores, somos cuatro”.

En el exterior del Centro Médico, la calle Sierra Madre se convirtió en un río, la corriente arrastraba los autos.

Sobre la colonia Monumental cayeron árboles, al igual que en el mirador, Talpita, pero fue Analco donde un árbol cayó sobre una mujer la cual sufrió lesiones de cadera, autoridades de Guadalajara contabilizaron 14 árboles caídos en vehículos y fincas.

Automovilistas reportaban más desastres a consecuencia de la tormenta, sobre avenida Juan Pablo II y Canal de San Ramón la corriente arrasaba con los autos.

En el canal de San Ramón se registró una inundación tremenda un vehículo estuvo a punto de caer en el canal.

En el lugar los bomberos retiraron una gran cantidad de basura, lo que generó el colapso de alcantarillas.

En Zapopan los vecinos de la colonia Martinica alertaban del desbordamiento del canal, el cual llevaba corrientes a gran velocidad y generó afectaciones en siete viviendas.

Pero en lateral Periférico Norte, los niveles de agua llegaron a los dos metros dejando autos varados, bomberos rescataron a los automovilistas afectados.

En ese punto de Periférico Norte en Zapopan al menos nueve vehículos de modelo reciente quedaron inundados por fortuna víctimas que lamentar.

El balance de las autoridades de Guadalajara indica de 40 puntos de inundación, 24 casas con afectaciones, entre ellos una parte del edificio del centro médico, que tuvo filtraciones y 92 autos varados en inundación.

En Zapopan fueron 15 puntos de inundación, casas afectadas el total fue de 14, 1 árbol caído y 17 autos varados en la inundación, la tormenta persistió toda la noche y madrugada, por lo que se espera un análisis a fondo del conteo de daños.