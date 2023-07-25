¡Dramático rescate! Padre rompe parabrisas de su auto para sacar a su bebé entre el intenso calor

Un dramático rescate fue captado en un video en el que se muestra a un padre mientras rompe el parabrisas de su auto luego de que dejó las llaves dentro. Lo realmente importante fue que su bebé se encontraba al interior del auto y con el abrasador calor del verano.

El rescate del bebé al interior del automóvil se efectuó mientras las elevadas temperaturas se hicieron sentir en el sur de Texas a principios de esta semana y luego de que la familia del menor, dejó accidentalmente las llaves en el interior del auto. Cabe señalar que en la localidad texana de Harlingen, las temperaturas oscilaron entre los 37 grados Celsius.

A father is seen on camera smashing the windshield of his car in Texas after accidentally locking his keys inside with his child. pic.twitter.com/fF94a8PzDP — CNN (@CNN) July 25, 2023

Las imágenes del dramático rescate fueron tomadas por un transeúnte y muestran la escena que se desarrolló en el estacionamiento de una tienda de conveniencia en Harlingen, localidad que se encuentra en el extremo sur de Texas.

En las imágenes que se hicieron virales en redes sociales, se puede observar a una multitud rodeando el automóvil familiar, mientras padre y madre trabajaron juntos para romper el parabrisas utilizando varios instrumentos. Un transeúnte que filmó la caótica escena le dijo a los medios que lo que no se grabó fue a una mujer que trepó por el parabrisas delantero roto para alcanzar al bebé y poder rescatarlo.

La temperatura corporal de los niños aumenta de tres a cinco veces más rápido que la de los adultos

Lo que aún no está claro es cuánto tiempo estuvo el bebé sólo en el interior del auto antes de ser rescatado. Según la Administración Nacional de Tráfico en Carreteras, un automóvil tarda solo 10 minutos en calentarse a unos 20 grados Celsius. El índice de calor para ese día fue de más de 37 grados Celsius.

Cabe señalar que la temperatura corporal de los niños, en este caso del bebé, aumenta de tres a cinco veces más rápido que la de los adultos, por lo que cuando los menores se quedan en un vehículo caliente, la situación puede volverse peligrosa rápidamente.