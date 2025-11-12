¡Indignación en Colombia! VIDEO del rescate de un niño abandonado por horas dentro de un auto

¡Oportuno rescate! Un niño de tan solo 2 años de edad, fue rescatado por la Policía Metropolitana de Bogotá luego de permanecer encerrado por más de siete horas dentro de un auto estacionado en el barrio “La Favorita”, ubicado en el centro de la ciudad, en Colombia.

El dramático rescate ocurrió durante la jornada de hoy miércoles 12 de noviembre de 2025, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades, después de escuchar llantos, además de los golpes provenientes del interior de un vehículo estacionado en la vía pública.

#BOGOTÁ | Un niño de 2 años estaba encerrado dentro de un vehículo en barrio La Favorita, en el centro de la ciudad por más de 7 horas. La Policía lo rescató y fue dejado a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la verificación y restablecimiento de sus… pic.twitter.com/Un9qwft9K3 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 12, 2025

¿Cómo ocurrió el rescate del niño encerrado en un auto?

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Nacional de Colombia, los agentes llegaron al lugar tras recibir una llamada al número de emergecnias. Al no obtener respuesta del propietario del automóvil, rompieron una de las ventanas para liberar al menor de edad, quien se encontraba deshidratado, con signos de estrés, además de exposición prolongada al calor.

Después de su rescate, el niño fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica y posteriormente fue dejado bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad encargada de verificar su estado físico y emocional, además de determinar las condiciones de su entorno familiar.

“El niño estaba sudando, con el rostro rojo y llorando sin parar. Fue una situación angustiante”, relató uno de los testigos a medios locales. El ICBF confirmó que se inició un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, mientras las autoridades investigan quién dejó al menor dentro del vehículo y por qué motivo.

Responsables de abandono de menor dentro del auto podrían enfrentar cargos penales

De comprobarse negligencia o abandono, los responsables podrían enfrentar cargos penales por maltrato infantil y omisión de cuidado, según lo establecido en el Código Penal Colombiano.

Este caso ha generado una gran indignación en redes sociales, donde cientos de usuarios exigen castigos ejemplares, además de una mayor conciencia sobre los peligros de dejar a un niño solo dentro de algún vehículo; ¿hasta cuándo seguirán sucediendo estos hechos que podrían evitarse con un solo acto de responsabilidad?