Respaldan en el Senado a investigadores y científicos de Conacyt y FCCyT

Ciudad de México. En el Senado de la República cerraron filas en respaldo a la comunidad científica tras las indagatorias en contra de investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Exigen que se acate de manera estricta la ley y se ponga un alto a la persecución de los científicos. Los primeros en manifestar su rechazo fueron los senadores del PAN a través de su coordinador, Julen Rementería.

“Venimos en esta ocasión las y los senadores del Partido Acción Nacional a respaldar a la comunidad científica, a solicitar que cese ya la persecución en este país por razones distintas a lo que sea el estricto apego a la ley y la verdadera consecución de la justicia”.

Colocan mantas para exigir que pare la persecución

Los panistas, incluso colocaron una manta con esa exigencia, en dónde se puede leer; “alto a la persecución de científicos”. Senadores del PRI y de Movimiento Ciudadano también se sumaron al respaldo a la comunidad científica. El senador de MC, Juan Zepeda dijo que se debe dar un fuerte impulso al sector de la investigación en el país en lugar de arremeter en su contra, y menos cuando se ha demostrado que no hay elementos para que se libren órdenes de aprehensión en contra de los investigadores.

“Imagínate cuantos investigadores, cuantos científicos estarán aterrados de ver esta persecución. Por el bien del país que pare esa persecución y que se fomente más la investigación y la ciencia en nuestro país. Lo menos que tiene que hacer la Fiscalía es aclarara con mucha transparencia y precisión cuales son las acusaciones, porque los dedos apuntan a que es la misma directora del Conacyt, entonces ella también tendría que salir a aclarar esas imputaciones”.

En la bancada de Morena hubo posiciones encontradas

En la bancada de Morena hubo posiciones encontradas. El senador Armando Guadiana apoyó las investigaciones contra de los científicos de Conacyt, pero además solicitó que la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF) realice una investigación de los fondos que maneja la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).





“Que la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoria Superior de los Estados y la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen los fondos, tanto federales como de los estados que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados incluyendo a la Máxima Casa de Estudios, la UNAM”.

Pero su coordinador, Ricardo Monreal salió a deslindarse de los dichos de Guadiana.

“No avalo lo del senador Guadiana, no me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no sólo una exageración, sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país”.

Y pidió que se actúe con moderación y apego a derecho en el caso.



“Decir que los senadores hacemos un llamado a la revisión cuidadosa y prudente sobre el caso de los científicos que están acusados por distintos delitos, y que se actúe con moderación por parte del Ministerio Público y por parte del órgano jurisdiccional. Hacemos un llamado a la moderación y a la prudencia porque son momentos muy complejos en la vida nacional, pero que no quede ninguna duda; como senador, en lo individual, como universitario, expreso mi solidaridad total con la comunidad científica”.