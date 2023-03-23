Restituyen a auditor que enojó a AMLO por costo de cancelación de NAIM

Casi dos años después, reaparece Agustín Caso, auditor Especial de Desempeño de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), quien calculó en más de 300 mil millones de pesos el costo de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto ubicado en Texcoco (NAIM), en la actual administración y que provoco el enojo del presidente López Obrador.

Ante diputados de la Comisión de Vigilancia, informó que fue restituido al obtener una suspensión definitiva en contra del procedimiento administrativo que se le impuso en el 2021 con motivo de la auditoria en la cuenta de 2019, en la que se encontraba el costo de haber cancelado el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM.

Afirma auditor que la fiscalización de recursos no es un agravio u ofensa, ni elogio político

“Debo informar que, por determinación de la autoridad judicial federal, se ha establecido una suspensión definitiva de dicho procedimiento. Mi compromiso de fondo es con la Constitución, con las instituciones y con la función fiscalizadora y en virtud de la suspensión definitiva otorgada, existen condiciones para desarrollarla de acuerdo con los mandatos constitucionales y legales que nos rigen. La fiscalización no debe entenderse como un acto de valentía personal ni de osadía de una institución a otra, sino como una función del Estado”, señaló el auditor Especial de Desempeño de la ASF.

Durante la reunión con diputados en la que se analizaron algunos rubros de las auditorías realizadas a la cuenta pública 2021, señaló que la fiscalización de recursos no debe ser considera como una ofensa ni un agravio, pero tampoco un elogio político cuando se tengan pocas observaciones.