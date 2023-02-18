Policías de la CDMX retiran plantón de marihuana en el Senado

Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, informó que durante la madrugada del sábado fue retirado el plantón de marihuana de la comuna 420, ubicado en la Plaza Luis Pasteur, frente al Senado de la República.

De acuerdo con el funcionario, “la acción se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y la cooperación de los activistas”. El plantón 420, a favor de la despenalización de la marihuana, es uno de los más prolongados en la Ciudad de México, ya que lleva ahí tres años.

#AlertaVialFIA #ElBloqueoDelDía un grupo a favor del consumo de #marihuana protesta en Reforma e Insurgentes, luego de que la madrugada de este sábado fueron desalojados del Jardín Luís Pasteur, frente al #Senado



Más de 100 policías de @SSC_CDMX resguardan la zona. pic.twitter.com/MvdKmDqgC8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2023

Hace unos días, los líderes del movimiento desistieron, y el propio Senado pidió al gobierno capitalino desalojar la zona del plantón que llevaba 36 meses.

“Lo que pasa es que nos preocupa que se puedan cometer ilícitos. En esta parte céntrica ya los jóvenes que estuvieron al principio han desistido”, indicó el senador Ricardo Monreal.

Tras el desalojo del plantón de marihuana, el jardín volvió a una aparente normalidad vigilada por los policías, quienes colocaron vallas metálicas para evitar que los manifestantes regresen.

“De esta forma se recupera un espacio para el uso y disfrute de toda la ciudadanía”, indicó Martí Batres mediante un video compartido en sus redes sociales.

Sin embargo, algunos activistas del Plantón 420 aseguraron que continuarán su lucha hasta que se apruebe la despenalización de la marihuana.

Esta madrugada el @GobCDMX recuperó la Plaza Luis Pasteur, que estaba ocupada desde hace tres años por un plantón de personas que promueven la despenalización de la marihuana. La acción se llevó a cabo con pleno respeto a los derechos humanos y la cooperación de los activistas. pic.twitter.com/oDfDGP0W2z — Martí Batres (@martibatres) February 18, 2023

"Vamos a seguir informando a la gente pero sobre todo vamos a seguir en esta lucha para una regulación con base en los derechos humanos del consumidor responsable”, dijo el activista Rolando Mota.

¿Qué es el Plantón 420 de marihuana que desalojaron en el Senado?

El Plantón 420 de marihuana fue creado el 2 de febrero del 2020 por un grupo de activistas como un movimiento a favor de la despenalización de la marihuana que consistió en sembrar 32 plantas de cannabis frente al Senado de la República.

Poco a poco el sembradío de marihuana creció hasta superar las cinco mil plantas, de acuerdo con los activistas, aunque en el lugar había alrededor de 800, ya que muchas de ellas las iban regalando.

