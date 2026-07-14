Usan tu cara y nombre: Así usan tu imagen en redes sociales para hacer fraudes en México

¿Te imaginas que usen tu cara y datos personales para estafar? Nicté, una gestora de proyectos, jamás pensó que su identidad se utilizaría para robarle dinero a las personas. Descubrió que en redes sociales, su imagen era usada por una prestadora de servicios que supuestamente pertenecía al Gobierno Federal, pidiéndole dinero para “ayudar” a las víctimas de fraude.

A pesar de que ya levantó una denuncia, las páginas continúan operando en redes sociales.

“No sé exactamente de qué medio obtuvieron mis datos, realmente hicieron un esfuerzo grande por hacer toda la estructura de comunicación y de justificación de este tipo de información”, explicó Nicté Ha Venegas, para los micrófonos de Azteca Noticias.

¿Cómo son los perfiles fraudulentos en redes sociales? Consejos para protegerse de estafas

En redes sociales, los perfiles cuentan con videos, logotipos institucionales, fotos de supuestos prestadores de servicios, así como toda la tecnología para engañar y estafar a las víctimas.

Se recomienda a las y los usuarios no proporcionar datos personales que no tengan un respaldo institucional verificable.