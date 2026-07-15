Vacaciones 2026 en la playa o en casa le costarán más caro a tu cartera

No hay escapatoria, las vacaciones ya están aquí y con ello los gastos familiares para pasarla bien. Viajar, hacer un picnic o hasta quedarse en casa siempre hará que desembolsemos dinero, y en esta ocasión se elevará un 12%.

¿Cuánto cuesta vacacionar en 2026? El impacto real en tu bolsillo

Con una estimación de gasto mínimo de 10 mil pesos, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) señala que esto solo podría cubrir para la estancia de una familia en la playa durante unos cuatro días.

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Para quienes planean llevar a los niños o adolescentes a cursos de verano, el precio que ANPEC calcula va desde los dos mil 500 y hasta los ocho mil pesos. Incluso si la actividad solo es un picnic, el bolsillo también sufrirá, pues hay que contemplar al menos mil 500; en tanto, si hace más grande la excursión y se va al balneario, ahí ya estamos hablando de cuando menos cinco mil pesos para una familia de cuatro.

El consumo extra durante la estancia en casa esta vacaciones

De acuerdo con la alianza, aun cuando todos se queden en casa, salen y salen gastos extras: los juegos electrónicos, que estén viendo televisión; en fin, “esa parte libre también es de alto consumo porque comen más, gastan más servicios”. Y esta presencia en casa agrega al gasto desde 500 a mil pesos a la semana.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes asegura que este 2026 las vacaciones de verano saldrán 12% más caras respecto al año pasado y no lo olvide: ahorita es el gasto de las vacaciones, pero más pronto que tarde será el del regreso a clases.

Aunque las vacaciones son para disfrutar, este 2026 la economía familiar enfrenta un reto mayor: no solo el viaje a la playa ha subido de precio, sino que hasta quedarse en casa implica un gasto semanal extra que no podemos ignorar.

