Revelan nuevos detalles en el Caso Ayotzinapa: La pista en el celular de un normalista desaparecido que dio un giro a la investigación

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la investigación sigue sumando detalles. Durante la declaración de un nuevo informe, las autoridades revelaron datos que abren nuevas líneas para el caso, como el rastreo del celular de uno de los jóvenes desaparecidos que fue usado días después de la tragedia. Este hallazgo llevó a cateos, detenciones y la localización de restos óseos en una funeraria de Iguala.

Estas son las actualizaciones más relevantes del caso.

La pista en el celular de un normalista desaparecido

Entre los datos presentados en el informe hay análisis de los registros telefónicos del día de los hechos y fechas posteriores.

Las autoridades detectaron que un hombre identificado como Rodolfo “N” usó el teléfono celular de uno de los estudiantes normalistas después de su desaparición. Esta señal telefónica se convirtió en una pieza clave para ubicar a los sospechosos y abrir una nueva ruta de búsqueda.

📱A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de #Ayotzinapa, el gobierno anuncia avances: 17 nuevos sujetos de investigación gracias a un reanálisis de llamadas telefónicas que llevaban más de una década disponibles.



Ahora también miran hacia una funeraria y la… pic.twitter.com/mLL5bAPmH6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 29, 2026

Hallazgos y detenciones en una funeraria de Iguala por caso Ayotzinapa

El seguimiento a esa línea telefónica terminó en operativos e intervenciones en la funeraria "El Ángel", ubicada en Iguala, Guerrero.

En el lugar, las autoridades encontraron restos óseos humanos y detectaron irregularidades en el funcionamiento del SEMEFO local.

Tras el operativo, se logró la detención de Rodolfo “N” y varios de sus familiares, quienes eran los propietarios del establecimiento.

Analizan restos óseos ligados al caso Ayotzinapa

El fiscal especial del caso dijo que un equipo de peritos trabaja en los exámenes a los restos localizados. El funcionario señaló que están a la espera de los resultados de distintas pruebas periciales para saber la identidad de los restos y comprobar si guardan relación directa con los jóvenes desaparecidos.

¿Cuántos detenidos hay por el caso Ayotzinapa?

Con este avance, la investigación suma 17 nuevas personas bajo la mira de la justicia, acumulando un total de 175 detenidos.

Entre los procesados hay 93 policías, 45 integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, 16 elementos del Ejército Mexicano, un marino y 5 exfuncionarios de la FGR.

Además, se han hecho mil 931 búsquedas en campo en municipios como Iguala, Cocula, Taxco, Cuetzala, Tepecoacuilco y Eduardo Neri.

Llegarán nuevos expertos internacionales para acompañar el caso Ayotzinapa

Aunque el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, ya no está activo, el Gobierno de México comunicó la colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.