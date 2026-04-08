Ataque a plena luz del día: Así quedó la funeraria resguardada por la FGR en Iguala ligada al caso Ayotzinapa
A horas de una visita oficial, ocurrió un ataque a la funeraria en Iguala ligada a la investigación del caso Ayotzinapa. Aquí la información actualizada.
La ola de violencia en el estado de Guerrero vuelve a irrumpir en una de las investigaciones judiciales más sensibles de la historia reciente de México. En las últimas horas, se confirmó el ataque a balazos de la funeraria 'El Angel', en Iguala, sitio donde se encontraron restos humanos que son investigados para determinar si pertenecen o no a los normalistas de Ayotzinapa.
Los estragos de la balacera en la funeraria El Ángel
El establecimiento fue blanco de un ataque que dejó daños materiales evidentes en su fachada. En puertas, muros y cancelería se observan al menos 5 impactos de arma de fuego. Este suceso delictivo subraya el clima de vulnerabilidad y la urgencia de protocolos de seguridad más estrictos.
Ante esta situación de riesgo inminente, el lugar permanece asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR). El objetivo primordial de este cerco oficial es garantizar que la escena del crimen no sufra alteraciones externas y que las pruebas biológicas alojadas en su interior permanezcan completamente intactas para sus respectivos análisis de genética.
Este miércoles 8 de abril se espera que la @FGRMexico lleve a cabo una nueva diligencia en este funeraria.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026
Asistirán padres de los 43 normalistas de #Ayotzinapa. pic.twitter.com/dzzLUHSb0C
Guardia Nacional y FGR extienden el blindaje al SEMEFO
El operativo de las fuerzas federales no se ha limitado únicamente al sitio que recibió las detonaciones. De manera preventiva y estratégica, la protección del Estado se amplió al igual que el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Iguala.
Para garantizar que no haya ninguna intrusión, en este último, elementos de la Guardia Nacional vigilan el perímetro. Este nivel de custodia militar y ministerial se realiza para evitar cualquier alteración que pudiera entorpecer el curso legal del caso.
Tensión a horas de una diligencia clave con los padres de los 43
El cronograma de la fiscalía marca una fecha fundamental para el desarrollo del caso, lo que vuelve a este ataque un evento particularmente inquietante y que demanda máxima atención pública.
Este miércoles 8 de abril se espera que la FGR lleve a cabo una nueva diligencia en la funeraria. A dicho proceso legal asistirán padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las familias observarán de primera mano los trabajos forenses.