Megabloqueo de transportistas: lista de carreteras afectadas por el paro nacional este 24 de junio
Megabloqueo de transportistas colapsará las carreteras de México este miércoles 24 de junio; tambien se prevén cierres en puntos claves de la CDMX.
¡Miércoles de caos! Transportistas colapsarán las principales carreteras de México este 24 de junio con un megabloqueo, según dio a conocer la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC).
La manifestación está programada para iniciar alrededor de las 7:00 de la mañana en diferentes autopistas de los 32 estados del país, incluyendo las arterias que conectan con la Ciudad de México (CDMX).
Megabloqueo miércoles 24 de junio: estas carreteras tendrán bloqueos
La AMOTAC aseguró que se trata de una movilización pacífica con el fin de evidenciar las problemáticas por las que atraviesa el transporte nacional.
Las afectaciones se esperan en distintas carreteras de México, por lo que transporte de carga, turistas y personas que necesitan viajar por estas vialidades podrían encontrarse con el tráfico colapsado.
Entre las vialidades donde se esperan bloqueos parciales, se encuentran:
- México-Cuernavaca
- México-Puebla
- México-Querétaro
- México-Pachuca
- México-Pirámides
- Arco Norte
- Av. López Portillo
- Vía Morelos
Vialidades afectadas en Puebla:
- Carretera federal Cholula – Huejotzingo
- Vía Atlixcáyotl
- Carretera Audi – El Seco
- Carretera Perote – Veracruz
Vialidades afectadas en Tlaxcala:
- Carretera Calpulalpan
- Vía corta Puebla
- Carretera Apizaco – Veracruz
Rutas alternas por bloqueo de transportistas miércoles 24 de junio
Para quienes necesiten salir de la CDMX ante los bloqueos carreteros, existen diversas rutas alternas que pueden facilitar el traslado.
- México-Cuernavaca:
Salida del Oriente: Oaxtepec-Tlayacapan
Salida del poniente: La Marquesa hacía Lagunas de Zempoala
- México-Puebla
Peñón-Texcoco➡️Calpulalpan (Tlaxcala) ➡️Apizaco ➡️Puebla
- México-Querétaro
Carretera Federal 57.
- Arco Norte
Ruta Tula-Jorobas por vía Actopan
- Vía Morelos:
Autopista Urbana Siervo de la Nación
Los bloqueos de transportistas suelen ser intermitentes, por lo que se recomienda buscar actualizaciones en tiempo real a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).
¿Por qué se manifiestan los transportistas?
El paro nacional convocado por la AMOTAC se debe principalmente a la falta de acuerdos por parte de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad, así como para denunciar cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, como estatales.
A estas problemáticas, se suman:
- Extorsiones y abusos por autoridades locales en retenes militares.
- Inseguridad en múltiples carreteras de México.
- Costos excesivos de permisos municipales para transitar y transportar mercancia.
- Alza en el precio de los combustibles.
- Piden agilizar los trámites de licencias, placas y actualización de documentos detenidos.