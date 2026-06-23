Megabloqueo de transportistas: lista de carreteras afectadas por el paro nacional este 24 de junio

¡Miércoles de caos! Transportistas colapsarán las principales carreteras de México este 24 de junio con un megabloqueo, según dio a conocer la Alianza Mexicana de Transportistas (AMOTAC).

La manifestación está programada para iniciar alrededor de las 7:00 de la mañana en diferentes autopistas de los 32 estados del país, incluyendo las arterias que conectan con la Ciudad de México (CDMX).

Megabloqueo miércoles 24 de junio: estas carreteras tendrán bloqueos

La AMOTAC aseguró que se trata de una movilización pacífica con el fin de evidenciar las problemáticas por las que atraviesa el transporte nacional.

Las afectaciones se esperan en distintas carreteras de México, por lo que transporte de carga, turistas y personas que necesitan viajar por estas vialidades podrían encontrarse con el tráfico colapsado.

Entre las vialidades donde se esperan bloqueos parciales, se encuentran:



México-Cuernavaca

México-Puebla

México-Querétaro

México-Pachuca

México-Pirámides

Arco Norte

Av. López Portillo

Vía Morelos

Vialidades afectadas en Puebla:



Carretera federal Cholula – Huejotzingo

Vía Atlixcáyotl

Carretera Audi – El Seco

Carretera Perote – Veracruz

Vialidades afectadas en Tlaxcala:



Carretera Calpulalpan

Vía corta Puebla

Carretera Apizaco – Veracruz

Paro nacional de transportistas 24 de junio 2026; carreteras que se verán afectadas|Captura de pantalla

Rutas alternas por bloqueo de transportistas miércoles 24 de junio

Para quienes necesiten salir de la CDMX ante los bloqueos carreteros, existen diversas rutas alternas que pueden facilitar el traslado.



México-Cuernavaca:

Salida del Oriente: Oaxtepec-Tlayacapan

Salida del poniente: La Marquesa hacía Lagunas de Zempoala



México-Puebla

Peñón-Texcoco➡️Calpulalpan (Tlaxcala) ➡️Apizaco ➡️Puebla



México-Querétaro

Carretera Federal 57.



Arco Norte

Ruta Tula-Jorobas por vía Actopan



Vía Morelos:

Autopista Urbana Siervo de la Nación

Los bloqueos de transportistas suelen ser intermitentes, por lo que se recomienda buscar actualizaciones en tiempo real a través de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE).

¿Por qué se manifiestan los transportistas?

El paro nacional convocado por la AMOTAC se debe principalmente a la falta de acuerdos por parte de las autoridades para resolver los problemas de inseguridad, así como para denunciar cobros excesivos de los servicios de grúas tanto federales, como estatales.

A estas problemáticas, se suman:

