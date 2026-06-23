Muere intoxicado y desata emergencia en clínica 2 del IMSS; evacúan áreas del hospital por riesgo químico en Guadalajara

Una emergencia química en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Guadalajara provocó una movilización de última hora por parte de elementos de Protección Civil y Bomberos de Jalisco la tarde de este lunes 22 de junio.

El incidente ocurrió después del ingreso de un hombre presuntamente intoxicado con una sustancia utilizada para el control de roedores; aunque el paciente fue trasladado al área de urgencias para recibir atención médica, minutos más tarde perdió la vida, situación que activó protocolos especiales de seguridad dentro del hospital ubicado en la colonia Santa Teresita.

¿Por qué evacuaron áreas de la Clínica 2 del IMSS en Guadalajara?

Tras la confirmación del fallecimiento del paciente, personal de Bomberos de Guadalajara y Protección Civil acudió al inmueble para evaluar posibles riesgos para trabajadores, derechohabientes y visitantes.

Como medida preventiva, se ordenó la evacuación de algunas áreas del hospital mientras se realizaban inspecciones y labores de descontaminación; el objetivo era descartar cualquier peligro derivado de la exposición a sustancias químicas que pudieran encontrarse presentes en la ropa, pertenencias o entorno inmediato del paciente.

La movilización generó sorpresa entre personas que se encontraban en la clínica, ya que varias zonas fueron acordonadas temporalmente mientras especialistas realizaban las verificaciones correspondientes.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares informaron al personal médico que la persona habría ingerido un producto químico altamente tóxico; debido a las características de la sustancia involucrada y al riesgo potencial que representaban los residuos o vapores asociados al caso, las autoridades hospitalarias solicitaron apoyo especializado de cuerpos de emergencia.

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🔴 #IMPORTANTE | Algunos derechohabientes fueron evacuados de una unidad médica en el Centro de Guadalajara, luego de que un sujeto mur1ó por intoxicación. Fiscalía del Estado será la encargada de esclarecer los hechos.



Con información de: Janely Rivera (@riverasoy__ ) pic.twitter.com/T4qwXp1oNy — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 22, 2026

¿Qué ocurrió con el paciente que provocó la emergencia?

Información preliminar señala que el hombre llegó al hospital en estado delicado tras sufrir una presunta intoxicación por raticida; a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida poco después de su ingreso a la unidad hospitalaria.

Posteriormente, los cuerpos de emergencia mantuvieron presencia en el lugar para realizar procedimientos de descontaminación y garantizar condiciones seguras dentro del inmueble.

También se esperaba el arribo de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía de Jalisco para llevar a cabo las diligencias relacionadas con el fallecimiento.