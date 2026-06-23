¿Qué pasó en el Tren Interurbano hoy 22 de junio? Por esta razón “El Insurgente” suspendió su servicio

¿Vas a Toluca? Por minutos, se reportó la suspensión del servicio en el Tren Interurbano "El Insurgente", este lunes 22 de junio, debido a la presencia de fuerte lluvia al poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Aunque la falla que se originó en Observatorio provocó caos durante varios minutos, pasajeros reportaron filas para poder ingresar a estaciones como Santa Fe.

¿En qué estaciones se suspendió el servicio en el Tren Interurbano?

Mediante sus redes sociales, el Tren Interurbano México-Toluca informó sobre la suspensión en la terminal Observatorio. Aunque no se dieron a conocer detalles, se presume que pudo tratarse de una falla eléctrica en el sistema.

Esto, después de que usuarios informaron que en el tramo entre Observatorio y Vasco de Quiroga, uno de los trenes tuvo que detenerse por un corto eléctrico en las líneas que lo alimentan.

Después de aproximadamente media hora, la dependencia informó que todas las estaciones operan de manera continua, aunque se mantiene marcha lenta debido a las condiciones climáticas.

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