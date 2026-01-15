Ricardo B. Salinas Pliego se reúne con el secretario del Tesoro de EU

En un momento clave para la relación económica bilateral, entre México y Estados Unidos, el presidente de Grupo Salinas, Ricardo B. Salinas Pliego, se reunió en Washington con Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos.

En el encuentro conversaron sobre cooperación, seguridad financiera y el rumbo de México, además de que el empresario mexicano destacó el liderazgo de Grupo Salinas en materia de remesas.

"Es muy interesante platicar con el secretario del Tesoro porque tiene a su cargo una organización muy importante, es a Tesorería de Estados Unidos… Le platiqué de todo lo que hacemos en Banco Azteca y Grupo Salinas , que pagamos la mitad de todas las remesas que llegan a México", refirió en entrevista con Lucy Bravo.

Además le planteó que Banco Azteca es uno de los más importantes del país con 22 millones de clientes, además de la compañía número uno en venta de motos, con una venta de más de cinco millones de estos vehículos al año.

En Washington D.C., nuestro presidente y fundador @RicardoBSalinas sostuvo reuniones de alto nivel como parte de una intensa agenda internacional.



Durante su encuentro con el secretario del Tesoro de EE. UU., destacó el liderazgo de #GrupoSalinas en el pago de remesas, la… https://t.co/dbRs9xxJsB — Grupo Salinas (@gruposalinas) January 14, 2026

Preocupado por el rumbo de México

Ricardo B. Salinas Pliego relató que planteó al secretario del Tesoro su preocupación del rumbo que lleva el país porque "no vemos que vamos por un buen rumbo económico”.

Uno de los ejes centrales fue el papel que juegan las empresas de Grupo Salinas como Elektra y Banco Azteca en materia de remesas y la prevención de lavado de dinero, un tema prioritario para la administración estadounidense.

Al cierre de su gira por Estados Unidos, Salinas Pliego hizo un balance general y dejó un mensaje sobre el futuro económico de México y la región.

Se dijo optimista, y dejó un mensaje de cooperación, optimismo y apuesta por la libertad económica en un momento decisivo para México.