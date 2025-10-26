Desde temprana hora, los “sobrinos” del tío Richie llegaron a la Arena Ciudad de México para celebrar el aniversario 70 de Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

Alrededor de 22 mil sobrinos se dieron cita para ver de cerca la valentía y el coraje de un hombre que es capaz de hacer de todo por el bien de México.

“En Grupo Salinas estamos cansados de tanto litigio que queremos terminar esta pesadilla para poder seguir creando valor para 20 millones de clientes en Banco Azteca, 10 millones de clientes de Electra, 5 millones de clientes de Total Play y para garantizar para garantizar la estabilidad económica de más de 200 mil familias del grupo. Ya queremos terminar con esto”, declaró.

Tras la intervención de Myst y La Santanera, apareció en el escenario el tío más querido de México, el tío Richie, y al tomar el micrófono así mandó su mensaje.

“Queremos pagar. Y mire, para que no haya duda, hoy estamos publicando dos documentos. El primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT, donde estamos solicitando que nos diga cuánto es lo que hay que pagar para poder liquidar”.

Tras partir su pastel por sus 70 años, acompañado de su compañera de vida, María Laura Medina de Salinas, y sus hijos, Ricardo Salinas Pliego, le habló así a los jóvenes.

“Ese es el México que yo quiero y aspiro a ver un día. Y yo se lo reitero, con la chispa del alma, con actitud, con esfuerzo, sí se puede. Y ese es mi llamado hoy, yo los convoco a que juntos cambiemos el entorno, juntos para que todos los mexicanos brillemos y a todos nos vaya mejor. Eso es lo que necesitamos”, expresó Ricardo B. Salinas Pliego.

En su cierre de discurso, el presidente de Grupo Salinas les ofreció a todos un consejo de oro.

“El éxito nunca es final, la falla no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta ¡Y viva México!”, concluyó su festejo por sus 70 años.

El festejo del Tío Richie se prolongó durante casi seis horas, con un lleno total en el que hubo sorpresas y regalos para los miles de sobrinos que lo siguen en las redes sociales.